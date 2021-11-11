Президент ЦСКА рассказал детали переговоров с разыгрывающим «Эфеса» Мицичем

Москва, 11 ноября. Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал детали переговоров с действующим самым ценным игроком (MVP) Евролиги, разыгрывающим защитником «Анадолу Эфес» Василие Мицичем в летнее межсезонье.

По его словам, 27-летний Мицич был немного «ограниченным» свободным агентом, поскольку турецкий клуб пошел бы на многое для сохранения баскетболиста в своем составе.

«Мицич провел великолепный сезон в «Анадолу Эфес». Было понятно, что «Эфес» приложит максимум усилий для того, чтобы он остался. Формально Василие был на рынке, у него действительно закончился контракт с «Эфесом». Было понятно, что его приоритет — «Анадолу Эфес»», — рассказал Ватутин на прямой линии столичного клуба.

Президент «армейцев» отметил, что клуб связывался с представляющим интересы серба агентом, но шансы были невелики. Кроме того, Ватутин подчеркнул, что ЦСКА не вел предметных переговоров с канадским защитником Кевином Пангосом из-за его приоритетной цели — Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На этой неделе ЦСКА потерпел пятое поражение подряд, проиграв казанскому УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В последний раз такое происходило 20 лет назад.