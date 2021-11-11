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Филолог Милянчук заявила, что русский язык «расцветает на просторах интернета»
Общество
Филолог Милянчук заявила, что русский язык «расцветает на просторах интернета»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 11 ноября. Кандидат филологических наук Наталья Милянчук рассказала об изменениях, которые постоянно происходят в русском языке.

Существует мнение, что интернет и социальные сети негативно сказываются на изменениях в русском языке, делают его более «бедным». По словам Милянчук, это не так. Специалист предложила обратить внимание, на новые конструкции, которые появляются в языке, в том числе под влиянием соцсетей и онлайн-общения. Например, «а не вот это вот все» или «что-то на богатом», передает KONKURENT.RU.

«Эти выражения наши, родные, они являются результатом творчества русского человека, которое бурно расцветает на просторах интернета», — сообщила ученый.

Министерство просвещения предложило осовременить правила орфографии русского языка. Новый свод правил должен стать более полным и соответствующим актуальному русскому языку.

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интернет русский язык филолог
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