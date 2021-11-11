Компания Apple позволит пользователям получать доступ к данным умерших родственников

Лос-Анджелес, 11 ноября. Американская компания Apple готовит для внедрения опцию Digital Legacy. С ее помощью после смерти пользователя его контакты смогут получить доступ к личным данным покойного.

Чтобы получить возможность увидеть фотографии, документы и покупки умершего родственника, достаточно предоставить свидетельство о смерти владельца аккаунта в компанию. Пока опция доступна исключительно в бета-версии iOS 15.2, широкая аудитория сможет ей воспользоваться после запуска обновления системы, сообщает издание The Verge.

Функция получила название Digital Legacy. До ее создания родственникам приходилось преодолевать огромное количество сложностей, чтобы получить доступ, многим даже приходилось обращаться в суд. Известно, что в обновлении пользователь сам сможет выбрать людей, которым доверяет информацию с устройства после своей смерти.

Ранее в Apple рассказали, как пользователи могут ускорить процесс зарядки iPhone. По заверению специалистов, нужно отказаться от адаптера, который входил в комплект с устройством до 2020 года.