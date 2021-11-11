Фигурист Авербух поблагодарил Арзамасову за бесконечную поддержку

Москва, 11 ноября. Фигурист, заслуженный тренер и хореограф РФ Илья Авербух представил публике новый спектакль «Анна Каренина», который уже получил хорошие отзывы. Рассказал он также и об отношениях с супругой — звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой, пишет Teleprogramma.pro.

«Лиза меня бесконечно поддерживает. Она всегда со мной, сегодня пришла поддержать на премьеру. Это, наверное, самое дорогое, что может быть», — заявил фигурист.

Авербух отметил, что для него важнее всего поговорить со зрителями на языке искусства. По словам хореографа, опираться на русскую классику — естественно для русских людей. Он уточнил, что это дает ему силы для движения вперед.

Все лето «Анну Каренину» могли увидеть жители и гости города-курорта Сочи. Теперь презентация прошла во Дворце спорта «Лужники» в Москве.

Актриса, звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова замужем за Ильей Авербухом почти год. Супруги поженились 20 декабря 2020 года. Несмотря на существенную разницу в возрасте (Лизе 26 лет, а Илье — 47), супруги абсолютно счастливы. Не так давно у них родился ребенок.

Поначалу многие восприняли союз артистки и фигуриста довольно негативно. Елизавета долгое время признавалась, что ей приходилось вносить в черный список некоторых своих подписчиков, которые оставляли ей негативные комментарии по поводу ее выбора. После этого пара свыклась с критикой в свой адрес и сейчас совершенно не переживает.

Ранее сообщалось, как Лиза Арзамасова родила первенца в браке с Ильей Авербухом.