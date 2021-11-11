Депутат Гемпель: маневры вблизи Крыма могут обернуться для США «плачевными последствиями»

Симферополь, 11 ноября. Россия готова решительно реагировать на попытки США увеличить военное присутствие в Черном море, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В интервью для РИА Новости депутат прокомментировал черноморские маневры американских военных кораблей, среди которых ракетный эсминец USS Porter. Гемпель уверен, что подобного рода операции могут обернуться для Соединенных Штатов плачевными последствиями.

«Попытки США нарастить свое военное присутствие в Черном море могут иметь для них плачевные последствия. США, используя Украину как плацдарм, продолжает загребать жар чужими руками, однако с Россией такой номер не пройдет. Можно руки обжечь», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что крымчанам не стоит опасаться «незваных гостей». Полуостров надежно защищен от любых провокаций.

Ранее, как сообщает «Царьград», силы Черноморского флота ВМФ РФ взяли на сопровождение вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец USS Porter. На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заверил, что Москва полностью контролирует ситуацию в регионе.