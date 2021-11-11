Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 12:53
12:50
Экономика
Порядок начисления выплат российским пенсионерам изменится с 1 декабря
12:50
Общество
Смольный напомнил петербуржцам об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации
12:49
Спорт
Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия
12:48
Общество
Песков опроверг возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне
12:47
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
12:47
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
12:45
Общество
Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет
12:43
Армия
Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море
12:42
Происшествия
Польский солдат открыл огонь после нападения мигранта на белорусской границе
12:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте
Все новости

Депутат Гемпель: маневры вблизи Крыма могут обернуться для США «плачевными последствиями»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 12:09
Армия
Депутат Гемпель: маневры вблизи Крыма могут обернуться для США «плачевными последствиями»
crimea.gov.ru  /  Государственный совет республики Крым

Симферополь, 11 ноября. Россия готова решительно реагировать на попытки США увеличить военное присутствие в Черном море, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В интервью для РИА Новости депутат прокомментировал черноморские маневры американских военных кораблей, среди которых ракетный эсминец USS Porter. Гемпель уверен, что подобного рода операции могут обернуться для Соединенных Штатов плачевными последствиями.

«Попытки США нарастить свое военное присутствие в Черном море могут иметь для них плачевные последствия. США, используя Украину как плацдарм, продолжает загребать жар чужими руками, однако с Россией такой номер не пройдет. Можно руки обжечь», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что крымчанам не стоит опасаться «незваных гостей». Полуостров надежно защищен от любых провокаций.

Ранее, как сообщает «Царьград», силы Черноморского флота ВМФ РФ взяли на сопровождение вооруженный крылатыми ракетами американский эсминец USS Porter. На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заверил, что Москва полностью контролирует ситуацию в регионе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Депутат Гемпель: маневры вблизи Крыма могут обернуться для США «плачевными последствиями»
россия сша черное море крым гемпель
Комментировать