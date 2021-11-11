Российские бомбардировщики Ту-160 отрабатывают бомбометание в Белоруссии

Минск, 11 ноября. Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 Воздушно-космических сил РФ отрабатывают имитацию бомбометания на полигоне Ружанский в Белоруссии.

Российские и белорусские военнослужащие осуществляют проверку дежурных сил противовоздушной обороны Союзного государства, сообщили в минобороны Белоруссии. К маневрам привлекли два Ту-160 ВКС РФ.

Стоит отметить, что 10 ноября российская стратегическая авиация совершила патрулирование в небе над Белоруссией. В операции задействовали два дальних бомбардировщика Ту-22М3. Во время маневров экипажи военных самолетов отработали взаимодействие с наземными пунктами управления ВС РФ и Белоруссии.

Кроме этого, известно, что ВКС РФ будут проводить регулярное патрулирование воздушного пространства Белоруссии. Такое решение принято в связи с эскалацией напряженности на границе республики.