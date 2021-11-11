Политолог Сосновский объяснил, как громкий скандал в ФРГ нивелировал санкции против «Аэрофлота»

Берлин, 11 ноября. Скандал вокруг незаконных миграционных схем в ФРГ обесценил угрозу Евросоюза ввести санкции против компании «Аэрофлот».

Главный миграционный секрет Германии в беседе с российским журналистом Владимиром Соловьевым раскрыл немецкий политолог Александр Сосновский, отметив, что буквально несколько дней назад в ФРГ разразился громкий скандал из-за публикаций некоторых местных изданий о махинациях немцев с мигрантами. В частности, некоторые крупные немецкие издания вроде ежедневника WELT буквально накануне опубликовали внушительные разоблачительные материалы на эту тему. Журналисты ссылаются на некий закрытый документ Еврокомиссии о расследовании многоступенчатой преступной схемы по перевозке мигрантов из Польши и стран Прибалтики в Германию. И занимаются всем этим в основном немцы.

Федеральное агентство новостей /

«Как оказалось, это именно в Германии находятся специалисты в кавычках, немцы их называют «шлайзер», занимающиеся контрабандой мигрантов. То есть именно немецкие трейлеры явно под прикрытием неких силовых структур возят сегодня из Польши и даже Литвы нелегальных мигрантов, о которых Берлин кричит: они же наводнили нашу страну, обвиняя во всем Россию и требуя ввести санкции против «Аэрофлота». Это, конечно, гигантский скандал, который отбрасывает совершенно другой свет на требования объявить санкции против «Аэрофлота». Этот скандал, по сути, заранее нивелировал и сами санкции, и все обвинения в адрес РФ и российской авиакомпании», — рассказал о скандальном конфузе Берлина Сосновский.

Немецкий политолог добавил, что даже немецкие журналисты называют эту историю крупнейшей финансовой махинацией не без участия представителей власти. На каждом мигранте кое-кто в высоких кабинетах неплохо зарабатывает. После такого разоблачения Берлин не посмеет и заикаться о санкциях против «Аэрофлота», чтобы не привлекать лишнего внимания к этой теме и не нарваться на жесткий, ироничный ответ Москвы.

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