Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 12:52
12:52
Спорт
«Спартак» обсудит с агентом Витории расторжение контракта португальского тренера
12:52
Политика
Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу
12:50
Экономика
Порядок начисления выплат российским пенсионерам изменится с 1 декабря
12:50
Общество
Смольный напомнил петербуржцам об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации
12:49
Спорт
Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия
12:48
Общество
Песков опроверг возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне
12:47
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
12:47
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
12:45
Общество
Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет
12:43
Армия
Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море
Все новости

Политолог Сосновский объяснил, как громкий скандал в ФРГ нивелировал санкции против «Аэрофлота»

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 12:04
Политика
Политолог Сосновский объяснил, как громкий скандал в ФРГ нивелировал санкции против «Аэрофлота»
pixabay.com

Берлин, 11 ноября. Скандал вокруг незаконных миграционных схем в ФРГ обесценил угрозу Евросоюза ввести санкции против компании «Аэрофлот».

Главный миграционный секрет Германии в беседе с российским журналистом Владимиром Соловьевым раскрыл немецкий политолог Александр Сосновский, отметив, что буквально несколько дней назад в ФРГ разразился громкий скандал из-за публикаций некоторых местных изданий о махинациях немцев с мигрантами. В частности, некоторые крупные немецкие издания вроде ежедневника WELT буквально накануне опубликовали внушительные разоблачительные материалы на эту тему. Журналисты ссылаются на некий закрытый документ Еврокомиссии о расследовании многоступенчатой преступной схемы по перевозке мигрантов из Польши и стран Прибалтики в Германию. И занимаются всем этим в основном немцы.

Политолог Сосновский объяснил, как громкий скандал в ФРГ нивелировал санкции против «Аэрофлота»
Федеральное агентство новостей /

«Как оказалось, это именно в Германии находятся специалисты в кавычках, немцы их называют «шлайзер», занимающиеся контрабандой мигрантов. То есть именно немецкие трейлеры явно под прикрытием неких силовых структур возят сегодня из Польши и даже Литвы нелегальных мигрантов, о которых Берлин кричит: они же наводнили нашу страну, обвиняя во всем Россию и требуя ввести санкции против «Аэрофлота». Это, конечно, гигантский скандал, который отбрасывает совершенно другой свет на требования объявить санкции против «Аэрофлота». Этот скандал, по сути, заранее нивелировал и сами санкции, и все обвинения в адрес РФ и российской авиакомпании», — рассказал о скандальном конфузе Берлина Сосновский.

Немецкий политолог добавил, что даже немецкие журналисты называют эту историю крупнейшей финансовой махинацией не без участия представителей власти. На каждом мигранте кое-кто в высоких кабинетах неплохо зарабатывает. После такого разоблачения Берлин не посмеет и заикаться о санкциях против «Аэрофлота», чтобы не привлекать лишнего внимания к этой теме и не нарваться на жесткий, ироничный ответ Москвы.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Беляков объяснил, как Александр Лукашенко тонко поиздевался над поляками, поздравив их с Днем независимости.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Сосновский объяснил, как громкий скандал в ФРГ нивелировал санкции против «Аэрофлота»
санкции мигранты россия белоруссия польша аэрофлот германия прибалтика
Комментировать