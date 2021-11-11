Мать российского фигуриста Дмитриева поддержала решение сына выступать за США

Москва, 11 ноября. Мать российского фигуриста Артура Дмитриева, заявившего о желании выступать за сборную США, поддержала решение 29-летнего спортсмена.

Татьяна Дручинина считает, что разговоры о переходе ее сына в сборную США преждевременны, так как спортсмену предстоит сложный отбор.

«Я поддержу любое его решение. Это мой сын, и я его очень люблю. Мне кажется, что это здорово, когда спортсмен пытается идти своим путем в фигурном катании в том возрасте, когда многие уже завершают карьеру», — цитирует ее РИА Новости.

Ранее Дмитриев рассказал, что решил попробовать свои силы в сборной США из-за высокой конкуренции в российской национальной команде. Он стал первым фигуристом в мире, выполнившим каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах.