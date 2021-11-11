Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 12:52
12:52
Политика
Украинцы призвали не будить в Лукашенко русского медведя после отправки военных на границу
12:50
Экономика
Порядок начисления выплат российским пенсионерам изменится с 1 декабря
12:50
Общество
Смольный напомнил петербуржцам об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации
12:49
Спорт
Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия
12:48
Общество
Песков опроверг возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне
12:47
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
12:47
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
12:45
Общество
Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет
12:43
Армия
Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море
12:42
Происшествия
Польский солдат открыл огонь после нападения мигранта на белорусской границе
Все новости

Мать российского фигуриста Дмитриева поддержала решение сына выступать за США

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 12:42
Спорт
Мать российского фигуриста Дмитриева поддержала решение сына выступать за США
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 11 ноября. Мать российского фигуриста Артура Дмитриева, заявившего о желании выступать за сборную США, поддержала решение 29-летнего спортсмена.

Татьяна Дручинина считает, что разговоры о переходе ее сына в сборную США преждевременны, так как спортсмену предстоит сложный отбор.

«Я поддержу любое его решение. Это мой сын, и я его очень люблю. Мне кажется, что это здорово, когда спортсмен пытается идти своим путем в фигурном катании в том возрасте, когда многие уже завершают карьеру», — цитирует ее РИА Новости.

Ранее Дмитриев рассказал, что решил попробовать свои силы в сборной США из-за высокой конкуренции в российской национальной команде. Он стал первым фигуристом в мире, выполнившим каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Мать российского фигуриста Дмитриева поддержала решение сына выступать за США
спорт дмитриев фигурное катание сборная сша дручинина
Комментировать