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Дипломат Рябков в ответ на слова Блинкена указал на ошибки США на Украине в 2014 году
Политика
Дипломат Рябков в ответ на слова Блинкена указал на ошибки США на Украине в 2014 году
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 11 ноября. Именно США, а не Россия, допустили промахи на Украине в 2014 году, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отреагировал на выпады американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Недавно чиновник из Соединенных Штатов заявил, что Москва якобы когда-то использовала энергетику в качестве оружия. В ответ Рябков подчеркнул, что слова Блинкена являются околесицей, а ошибки в 2014 году допустили Киев и Вашингтон.

Ранее замглавы МИД России предупредил НАТО о последствиях чрезмерной активности в акватории Черного моря. Он призвал трезво оценивать риски, связанные с напряженностью в регионе.

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украина сша рябков
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