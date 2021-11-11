Генетик Глотов объяснил, к каким последствиям для ребенка приводит поздняя беременность

Чаще всего женщин, решивших отсрочить свою беременность до 35 лет, врачи предупреждают, что вместе с возрастом увеличивается и риск родить ребенка с синдромом Дауна. И действительно из-за старения организма женщины возрастные изменения развиваются также в ее яйцеклетках, именно поэтому у женщин старше 35 лет риск зачатия ребенка с синдромом Дауна возрастает критически. Однако поздняя беременность может спровоцировать и другие, не менее серьезные последствия как для ребенка, так и для матери. Об этом в разговоре с ФАН рассказал руководитель отдела геномной медицины НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, доктор биологических наук Андрей Глотов.

По словам специалиста, синдром Дауна считается врожденным заболеванием, поскольку обычно родители ребенка с таким диагнозом генетически нормальны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это заболевание связано с генетикой потому, что у человека с таким диагнозом хромосомы 21-й пары вместо нормальных двух представлены тремя копиями. Однако само заболевание считается врожденным, поскольку появляется уже после того, как произошло оплодотворение. Сейчас считается, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна возрастает в десять раз у пациенток старшего возраста — от 35–39 лет и выше», — объяснил Глотов.

Как рассказал генетик, по данным НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта, старородящими сейчас считаются пациентки 33–35 лет. И эта тенденция склонна к нарастанию, что не сулит ничего хорошего ни для будущих детей, ни для самих матерей.

«Количество таких пациенток, мягко говоря, пугает. Ведь, кроме синдрома Дауна, там есть куча других болезней: и Патау, и Эдвардса, и прочее. Чаще всего дети возрастных матерей подвержены именно синдромам. Поскольку организм сам по себе несет риски. Ведь с возрастом мы «изнашиваемся», — сказал Глотов.

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Специалист также озвучил и вторую сторону проблем материнства в позднем возрасте — это проблемы самого плода при неудачном сочетании родительских клеток. По словам Глотова, если бы беременной женщине было 20 лет, то при неудачном сочетании клеток было бы два варианта. Первый — организм сам прекратил бы развитие этой беременности. Вариант второй — степень проявления какого-то негативного признака была бы меньше.

«Пока еще все подобные случаи только изучаются, но определенная связь между возрастом матери и степенью выявляемых впоследствии у ребенка заболеваний уже прослеживается. Возьмем к примеру какую-нибудь болезнь костей. Чем выше возраст матери, тем выше степень проявления этих наследственных патологий у плода. Сейчас мы, врачи, с этим начинаем сталкиваться все чаще и чаще. Это настораживает гораздо больше, чем болезнь Дауна. Потому что эта история не изучена, и какова частота патологий у детей возрастных родителей пока неизвестно», — заключил Глотов.

Как рассказал специалист, проведение перинатального генетического скрининга позволяет выявить будущих матерей с повышенным риском врожденных патологий и нарушений развития ребенка. Цена базового тестирования стоит порядка 12–20 тысяч рублей.