Производитель «Напитков из Черноголовки» и Coca-Cola не поделили бренд

Москва, 11 ноября. Корпорация Coca-Cola, которая также производит лимонад Fanta, считает недопустимым существование газировки под названием Fantola, пишет газета «Коммерсантъ».

Регистрацию товарного знака Fantola хотят отозвать представители крупной международной компании по производству безалкогольных газированных напитков Coca-Cola.

Марка Fantola находится во владении компании «Аквалайф». Данная фирма была основана еще в 2009 году. Среди производимых продуктов организации — «Напитки из Черноголовки».

Известно, что коллегия палаты по патентным спорам Роспатента изучит 18 ноября заявление Coca-Cola по поводу правомерности использования шести товарных знаков, которые были зарегистрированы «Аквалайфом» в период с 2019 по 2020 годы. Coca-Cola обратилась Федеральную службу по интеллектуальной собственности из-за предполагаемого сходства до степени смешения оспариваемых товарных знаков с таким брендом, как Fanta. Данный ТЗ находится под охраной с 1966 года.

Эксперты отмечают, что в случае победы Coca-Cola в споре, владелец «Напитков из Черноголовки» не сможет выпускать свой продукт. При этом аналитики допускают, что «Аквалайф» может уступить конкурентам в патентном споре и договориться о производстве по сублицензионному договору.

Активная маркетинговая политика проводилась американским лимонадным концерном еще во времена Второй мировой войны. Интересный случай с «обесцвеченной» Coca-Cola и поставками в Советский Союз попал в поле зрения издания Business Insider.