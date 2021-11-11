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Принц Гарри предсказал штурм Капитолия за день до начала беспорядков
Общество
Принц Гарри предсказал штурм Капитолия за день до начала беспорядков
Global Look Press  /  Lev Radin

Вашингтон, 11 ноября. Принц Гарри предупреждал главу Twitter Джека Дорси о возможных беспорядках в Соединенных Штатах за день до штурма Капитолия. Об этом рассказал сам член королевской семьи, выступая на форуме RE:WIRED.

Принц Гарри связался с топ-менеджером до печально известного захвата Капитолия. Он обратил внимание Дорси на обсуждение переворота на площадке и предупредил об опасности.

«Мы с Джеком переписывались друг с другом по электронной почте до 6 января. Я предупреждал его, что его платформа позволяет устроить переворот. Это письмо было отправлено накануне, а потом это случилось. И с тех пор я ничего от него не слышал», — заявил герцог Сассекский, предсказавший обострение ситуации в США.

Более 600 человек арестовали в ходе расследования событий 6 января в США. Большинству из них было предъявлено обвинение в антиобщественном поведении и угрозах полиции.

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