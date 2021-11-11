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Совет Безопасности проведет 11 ноября экстренное заседание по Судану
Весь мир
Совет Безопасности проведет 11 ноября экстренное заседание по Судану
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 11 ноября. Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное консультационное заседание по развитию ситуации в Судане, сообщили дипломатические источники.

Североафриканская страна переживает серьезный политический кризис, на фоне которого 25 октября командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение и распустил два верховных органа — Суверенный совет и правительство. В ближайшее время 15 государств — членов Совета Безопасности проведут закрытые экстренные консультации по Судану. Заседание начнется в 10 часов утра по нью-йоркскому времени.

По словам источников, которые предпочли остаться анонимными, совещание состоится по просьбе шести стран: Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Ирландии, Эстонии и Норвегии. На данный момент официального подтверждения проведения этой встречи от мексиканской миссии, которая председательствует в работе СБ в ноябре, не поступало.

Главнокомандующий Вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил на днях о том, что армия привержена завершению процесса перехода к демократии. По его словам, 25 октября прошлого года она приняла меры для защиты страны от реальной опасности. Командующий обвинил также некоторые партии в разжигании хаоса.

Вчера стало известно, что руководство государства после долгих переговоров урегулировало с другими политическими силами вопрос о назначении нового премьер-министра. По данным СМИ, кабмин может возглавить Хунуд Абийя Кадуф.

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