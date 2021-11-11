Первый канал не признал свою вину в отношении подмосковного бизнесмена Медведева

Первый канал не признал свою вину в отношении подмосковного бизнесмена Олега Медведева за ложную информацию, переложив всю ответственность на свою сотрудницу — начинающую журналистку, которая якобы собрала информацию для программы из открытых источников и не проверила их достоверность.

9 ноября Коптевский районный суд города Москвы рассмотрел иск о защите чести и достоинства подмосковного бизнесмена Олега Медведева (Шишканова) к АО «Первый канал» и ООО «Человек и закон». Адвокат бизнесмена назвала сведения из программы «Человек и закон» дезинформацией и полагает, что профессионалы, которые работают в таких солидных федеральных СМИ, должны тщательнее проверять информацию, прежде чем ее транслировать и публиковать.

Несмотря на официальные документы, доказывающие невиновность бизнесмена, Первый канал затянул процесс, отказываясь принять свою вину. Однако в стенах суда адвокат телеканала признал, что аудиторию «дезинформировали». Но опровергать ложь перед многомиллионной аудиторией Первого канала никто не собирался.

«Первый канал в зале суда ссылался на то, что информацию предоставила молодая девушка — журналист, взявшая ее из малоизвестного источника. Однако сам факт, что ведущий федеральный телеканал страны не проверяет предоставленную ему информацию, которая находится в открытом доступе, вызывает, на мой взгляд, вопросы по поводу компетенции и профессионализма людей, которые там работают», — комментирует адвокат Елена Сенина.

Объяснение телеканала не удовлетворило сторону истца, так как эфир вышел не на личной странице «молодой девочки-журналиста», а в передаче «Человек и закон», и признание ошибки также должно быть публичным, считает адвокат Олега Медведева (Шишканова).

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

История процесса между Медведевым и российским федеральным телеканалом началась почти год назад, с выпуска программы «Человек и закон». В репортаже предпринимателя обвинили в тяжких преступлениях.

«Боевой путь преступного авторитета начался еще в восьмидесятые годы прошлого века, — говорилось о Медведеве (Шишканове). — Когда он сел за изнасилование и убийство девушки».

С экрана Первого канала также говорилось, что бизнесмен вел нелегальную деятельность, так как уклонялся от уплаты налогов. В то время как, по данным Росстата, ООО Бизнес-парк «Plaza Ramstars», учредителем которого является предприниматель, в 2019 году выплатило более 6 миллионов рублей.

Во время заседания суд признал информацию, транслированную в программе «Человек и закон», не соответствующей действительности и порочащей достоинство бизнесмена. Представитель Фемиды — Сало Максим Валериевич — обязал АО «Первый канал» и ООО «Человек и закон» опровергнуть все недостоверные сведения. Также с организаций будет взыскана сумма в качестве компенсации морального вреда.

«За год, в течение которого шел процесс, было создано более 100 публикаций и программ по мотивам ложных данных из передачи «Человек и закон». Процесс по изъятию этих материалов из Сети займет огромное количество времени. И тот вред, который уже причинен человеку и его репутации, никак не нивелировать. И сегодня это глобальная проблема. То есть теперь через федеральные каналы можно кого угодно несправедливо обвинить в тяжких преступлениях, ссылаясь на недостоверные данные, а судебный процесс затягивается на год, в течение которого формируется общественное мнение и рушится жизнь человека, и это с учетом наличия неопровержимых доказательств в невиновности. Как можно теперь доверять СМИ, учитывая это, и как можно защитить себя от этого», — говорит Елена Сенина.

Ранее ФАН писал, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление местного жителя к АО «Первый канал» о компенсации морального вреда. Мужчина требует от телеканала более 10 миллионов рублей.