ФСБ рассекретила документы о подготовке Токио нападения на СССР

Москва, 11 ноября. Федеральная служба безопасности России рассекретила материалы, содержащие разработанный японскими военными в 1940 году план удара по Советскому Союзу.

Публикация этих сведений приурочена к 73-й годовщине завершения военного трибунала над главными японскими военными преступниками. Материалы, среди прочего, содержат протокол допроса генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги.

«Разработанный мною оперативный план предусматривал нанесение основного удара по Красной армии в районе озера Ханка с последующим захватом Хабаровска, с расчетом отрезать советский Дальний Восток от центральной части СССР. Эту задачу по плану должны были выполнить 12 пехотных дивизий, усиленных двумя артиллерийскими, тремя танковыми и двумя конными бригадами», — рассказывал он.

Ранее сообщалось, что во время наступления на нефтепромыслы Грозного и Баку осенью 1942 года немецкая армия потеряла три танка из-за одного советского тракториста. При этом одну из бронемашин он угнал из-под носа у захватчиков.