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«Путешественник во времени» выложил в Сеть видео вымерших из-за катастрофы городов

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 11:38
Общество
«Путешественник во времени» выложил в Сеть видео вымерших из-за катастрофы городов
pixabay.com

Мадрид, 11 ноября. Пользователь TikTok из Испании по имени Хавьер опубликовал в своем аккаунте видео опустевших из-за катастрофы городов.

Блогер утверждает, что попал в будущее и оказался последним выжившим человеком на Земле. Остальные жители планеты, по его словам, вымерли из-за некоей катастрофы. Видеоролики испанца набирают сотни тысяч просмотров и лайков.

«Путешественник во времени» выложил в Сеть видео вымерших из-за катастрофы городов
tiktok.com / @unicosobreviviente

«Меня зовут Хавьер, и я один в мире», — написал он в своем Tik Tok-аккаунте.

В видеороликах, загруженных блогером, есть здания, машины и даже голуби. Однако людей нет ни на одном кадре. При этом пользователь упорно не хочет показывать подписчикам свое лицо.

Некоторые интернет-пользователи усомнились в правдивости слов Хавьера. По мнению части подписчиков, тиктокер снимает видеоролики в определенное время, когда на улицах нет ни одной живой души.

Самопровозглашенный «путешественник во времени» ранее предупредил о важных датах в сентябре 2021 года. Например, он рассказал, что 11 сентября инопланетяне заберут 4 тыс. квалифицированных рабочих и детей на другую планету.

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видео катастрофа города
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