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Сделавший прививку от коронавируса Мэттью МакКонахи не готов вакцинировать детей

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 11:37
Шоу-бизнес
Сделавший прививку от коронавируса Мэттью МакКонахи не готов вакцинировать детей
Кадр из сериала «Настоящий детектив»

Вашингтон, 11 ноября. Знаменитый актер Мэттью МакКонахи, прошедший вакцинацию против коронавируса, признался, что пока не готов отправлять детей делать прививку. Свое решение он объяснил на онлайн-конференции DealBook Online Summit газеты The New York Time.

Оскароносный актер указал, что все политизировалось. По его мнению, левые преувеличивают угрозу коронавируса, а правые — игнорируют.

«Вакцинированный человек может распространять инфекцию так же, как и невакцинированный», — убежден МакКонахи.

Актер сообщил, что он, его супруга и теща уже сделали прививку от коронавируса. При этом кинозвезда не готов делать прививку своим наследникам.

Актер занят во многих проектах. Как оказалось, звезде предлагали главную роль в сериале The Last of Us, основанном на серии видеоигр. Пилотный эпизод снял российский режиссер Кантемир Балагов. На экраны проект выйдет в следующем году.

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вакцина Макконахи коронавирус
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