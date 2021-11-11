Журналистка Витязева ответила госсекретарю США Блинкену на слова об «ошибке» Крыма

Москва, 11 ноября. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «ошибке» жителей Крыма в 2014 году вывели из себя известную журналистку Юлию Витязеву. Репортер влюбила в себя россиян дерзким ответом.

В личном Telegram-канале журналистка резко поставила на место американского чиновника, напомнив, что возвращение Крыма в состав РФ — это восстановление исторической справедливости. Также Витязева отметила, что Белый дом не должно волновать свободное волеизъявление граждан на другом конце земного шара.

«Слушайте сюда, г-н Блинкен! Возвращение Крыма — это не ошибка. Это восстановление справедливости. Исторической. И вашего мнения как не спрашивали тогда, так не будут спрашивать и сейчас», — написала репортер.

То же самое касается и жителей Донбасса, подчеркнула известная журналистка. США не имеют права указывать, какое решение на референдуме «правильное», а какое — «провокация со стороны России».

«Жители Донбасса свой выбор сделали. И проголосовав на референдуме, и получая российское гражданство. А то, что вы думаете по поводу этого выбора — их волнует в последнюю очередь», — заметила Витязева.

ФБА «Экономика сегодня» /

Читатели канала Витязевой поддержали ее точку зрения. «Ошибка» России может заключаться в том, что в Москве решили остановиться на возвращении Крыма, хотя есть и другие территории, отметили в Сети.

«Хотелось бы побольше таких "ошибок". И чтобы эти "ошибки" были побольше», — сыронизировал Владимир.

«Видимо, имелась в виду ошибка — остановились на Крыму, не вернули и Киев», — смеется Mr Re.

«Ещё из "Собачьего сердца" фраза хорошо бы подошла: "Вы позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости!"» — заключил Сергей.

Руководитель Госдепа США Энтони Блинкен не скрывает свою проукраинскую и откровенно русофобскую позицию. Ранее чиновник заявил, что Белый дом сотрудничает с Конгрессом США с целью согласовать поставки летального вооружения на подконтрольные Киеву территории.