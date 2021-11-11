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Аналитик Коц: Россия жестко ответит на попытки США нарушить конвенцию Монтре
Армия
Аналитик Коц: Россия жестко ответит на попытки США нарушить конвенцию Монтре
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 ноября. Военно-морские силы США настойчиво пытаются закрепиться в акватории Черного моря. Не исключено, что ради этого они готовы нарушить международные нормы. Однако последствия такого шага будут крайне неприятны, сообщил военный аналитик Андрей Коц.

В публикации для РИА Новости он обратил внимание на заявление лейтенанта-коммандер ВМС США Брайана Харрингтона. Тот предлагал странам НАТО отправить в Черное море «по два-три вымпела». Этот ход позволил бы Североатлантическому альянсу сформировать в регионе мощную группировку кораблей и обойти ограничения конвенции Монтре.

Дело в том, что принятый почти 100 лет назад документ запрещает государствам из других регионов отправлять в Черное море военные корабли, общий тоннаж которых превышает 30 тысяч тонн. Шестой флот ВМС США едва ли способен вписаться в лимит, заметил Коц. С этой точки зрения идея Харрингтона выглядит логичной. Но если ее попытаются воплотить в жизнь, Россия непременно примет меры.

Аналитик Коц: Россия жестко ответит на попытки США нарушить конвенцию Монтре
c6f.navy.mil /

Автор статьи объяснил, как Москва заставит США и их союзников пожалеть о нарушении конвенции Монтре. Так как для России такой маневр будет означать подготовку НАТО к региональной войне, ее ответ будет жестким и решительным. Именно поэтому, уверен Коц, и Вашингтон, и Брюссель с крайней осторожностью прощупывают возможности российских военных в Черном море.

«Напрямую нарушить конвенцию Монтре американцы вряд ли решатся — по крайней мере, в мирное время», — констатировал Коц.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил США о рисках в связи с военной активностью НАТО в Черном море. При этом российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инсинуации Альянса в акватории пустой тратой времени, передает «Царьград».

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