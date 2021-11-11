Демократы в Конгрессе США пытаются аннулировать оружейный контракт с Саудовской Аравией

Вашингтон, 11 ноября. Семеро демократов из Палаты представителей США выступили с критикой решения администрации Джо Байдена о продаже оружия Саудовской Аравии на сумму 650 миллионов долларов. Речь идет о боеприпасах для военной авиации, которые могут быть поставлены для защиты королевства от атак восставших в Йемене хуситов.

«Единственный способ по-настоящему защитить людей в регионе — это положить конец войне в Йемене. В настоящее время конфликт унес тысячи жизней и является разрушительной гуманитарной катастрофой», — сказано в совместном заявлении.

Конгрессмены, в число которых вошли Том Малиновски, Джим Макговерн и Адам Шифф, отметили, что США продолжают оказывать материально-техническую поддержку и предоставлять запчасти для арабской коалиции, проводящей военную кампанию в Йемене.

Congress Should Cut Off US Military Support for Saudi Arabia: Last week’s offer of $650 million in missiles to Saudi shows Biden’s failure to fulfill his promise to change US policy despite Saudi’s killing of civilians in Yemen & its murder of Khashoggi https://t.co/RHMIyzFPNC — Andrew Feinstein (@andrewfeinstein) November 9, 2021

В их призыве говорится о необходимости заморозки продаж наступательных вооружений и проработки дополнительных шагов для прекращения авиаударов по воюющим сторонам в йеменской гражданской войне. Позже к этой инициативе присоединилась демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар.

«Продажа оружия Саудовской Аравии, в то время как она продолжает убивать йеменцев, неприемлема. Если бы мы действительно верили в то, что права человека должны быть в центре нашей внешней политики, мы бы не вооружали нарушителей прав человека», — сказала она.

4 ноября администрация Байдена одобрила продажу Саудовской Аравии 280 ракет AIM-120C класса «воздух-воздух», 596 пусковых устройств с рельсовыми направляющими LAU-128, комплектующих. Договор вступит в силу если его не заблокирует Конгресс соответствующим законом.

“Last week’s offer of $650 million in air-to-air missiles to Saudi Arabia is the latest example of the Biden administration’s failure to fulfill its promises to change US policy towards that nation" says @WilliamHartung https://t.co/pKkvDXwPP6 — Nick Turse (@nickturse) November 10, 2021

В январе 2021 года Вашингтон заморозил ряд крупных оружейных сделок с государствами-участниками арабской коалиции в Йемене. Так, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не получили 50 истребителей-бомбардировщиков F-35 и 18 дронов MQ-9 Reaper, комплектующих к ним и боеприпасов общей стоимостью 23 миллиарда долларов.

В сентябре же Палата представителей США вовсе приняла поправку к ежегодному законопроекту о расходах на оборону, которая запрещает любую военную поддержку конфликта в Йемене.

Горячая фаза гражданской войны в Йемене протекает с 2014 года, с момента восстания шиитской организации «Ансар Аллах» в северо-западной части страны. Изначально вспышка насилия возникла из-за ущемления хуситов со стороны суннитского правительства, практического отсутствия их во власти и, на их взгляд, несправедливого распределения доходов от продажи нефти.

После захвата повстанцами йеменской столицы Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, но в марте бежал в Аден и отозвал собственное заявление об уходе. Оставаясь формальным главой государства, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт, и 26 марта 2015 года девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняют лишь Эр-Рияд и Абу-Даби.

В ходе вторжения коалиция обвинялась в целом ряде военных преступлений. По данным ООН, в нарушение международных норм авиация наносила удары по лагерям беженцев, жилым районам, мечетям, школам, рынкам, больницам и другим местам скопления гражданского населения. При этом активно применялись запрещенные кассетные боеприпасы. Также в ходе неизбирательных бомбардировок погибли 8,8 тысячи мирных жителей и 9,8 тысячи получили ранения.

Вместе с этим в отношении восставшей части страны действует воздушная, сухопутная и морская блокада, призванная пресечь поставки оружия хуситам. Однако вместе с тем на территорию, подконтрольную «Ансар Аллах», перестали поступать продовольствие, топливо, медикаменты и иные предметы первой необходимости.

Из-за того, что до войны гуманитарные потребности Йемена на 90% удовлетворялись за счет импорта, блокада привела к развитию гуманитарного кризиса и вспышке холеры. В настоящий момент около 20 миллионов йеменцев остро нуждаются в воде и пище. Ситуация усугубляется тем, что коалиция намеренно уничтожает объекты сельского хозяйства и водоснабжения в районах, подконтрольных хуситам.

За шесть лет войны погибли свыше четверти миллиона человек, более четырех миллионов покинули пределы Йемена. Жизни не менее 80% оставшихся зависят от внешней помощи.