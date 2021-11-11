Замглавы МИД РФ Грушко назвал «дубиной» санкции ЕС против «Аэрофлота»

Москва, 11 ноября. Россия отреагирует, если Евросоюз введет санкции против компании «Аэрофлот» из-за ситуации с беженцами в Белоруссии, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам замминистра, возможное введение санкций против авиакомпании лишь ухудшит ситуацию и создаст препятствия для возможности нормального разговора между Брюсселем и Москвой.

«Вместо диалога Евросоюз сразу хватается за санкционную дубину и бездумно ей размахивает», — цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти ЕС обсуждают вопрос введения санкций против «Аэрофлота» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии, связанного с миграционным кризисом. Источник агентства уточнил, что целью новых санкций станут лица и компании, которые причастны к «доставке мигрантов к границам ЕС через Белоруссию». Кроме «Аэрофлота» в перечень вошла авиакомпания Turkish Airlines.