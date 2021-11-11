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Доходы «Газпрома» от экспорта голубого топлива выросли до 33,3 млрд долларов
Экономика
Доходы «Газпрома» от экспорта голубого топлива выросли до 33,3 млрд долларов
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 11 ноября. Российская компания «Газпром» заработала на экспорте газа в период с января по сентябрь 2021 года 33,3 млрд долларов. Таким образом, показатель вырос почти в три раза.

Экспортная цена «газпромовского» топлива в сентябре увеличилась на 9% к августу — до 308 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Физический объем экспорта газа в январе-сентябре вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 156,8 миллиарда кубометров.

Объем экспорта в сентябре сократился на 8,8% в месячном выражении — до 15,3 млрд кубометров, однако рост экспортной стоимости компенсировал сложившуюся динамику. Таким образом, по сравнению с августом доходы «Газпрома» увеличились незначительно — на 0,7%, до 4,71 млрд долларов.

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в ФРГ, тем временем, увеличилась до 1,1 млн кубометров в час, сообщал европейский газотранспортный оператор Gascade. При этом ранее «Газпром» остановил экспорт, поскольку заполнял российские подземные хранилища.

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Газпром доходы экспорт газа
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