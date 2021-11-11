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Мать осужденного за смертельное ДТП Ефремова переживает, что он «плохо закончит»
Общество
Мать осужденного за смертельное ДТП Ефремова переживает, что он «плохо закончит»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 11 ноября. Известная актриса Ирина Мирошниченко прокомментировала историю со смертельной аварией, виновником которой стал ее коллега и друг Михаил Ефремов.

Больше года назад известный актер стал виновником ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб человек, в связи с чем Ефремова посадили в тюрьму на 7,5 года. За его здоровье переживают не только поклонники, но и многие коллеги, в том числе и Мирошниченко.

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» рассказала, что сразу после ареста поговорила с его матерью Аллой Покровской. Женщина переживает, что ее сын может «плохо закончить».

«Я всегда спрашивала его маму Аллу Покровскую: «Скажи мне, пожалуйста, как Миша?» Она говорила: «Я очень за него боюсь, он плохо закончит». Миша — талантливый артист, но, к сожалению, как вы видите, у него такая беда. Все, что вокруг него устроили — это совсем плохо, потому что каждый может ошибиться и попасть в беду. Все равно так клеймить человека — неправильно», — заявила артистка в эфире телешоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Мать осужденного за смертельное ДТП Ефремова переживает, что он «плохо закончит»
Пресс-служба Мосгорсуда /

Мирошниченко надеется, что Ефремов сможет достойно отбыть наказание и вернуться готовым к «новому витку» своей жизни. Она уверена, что актер на это способен.

Ранее в интервью ведущему программы Борису Корчевникову артистка рассказала о своем решении избавиться от ребенка. Будучи молодой, Мирошниченко выбрала карьеру, решившись на аборт от первого мужа, драматурга Михаила Шатрова.

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