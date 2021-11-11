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Продюсер TikTok-дома Мария Погребняк заявила, что Бузова покоряет любые площадки

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 11:23
Шоу-бизнес
Продюсер TikTok-дома Мария Погребняк заявила, что Бузова покоряет любые площадки
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 11 ноября. Модель и общественный деятель Мария Погребняк является продюсером TikTok дома PopStar House. Куратор молодых блогеров высказалась об уровне популярности поющей ведущей Ольги Бузовой.

За прошедший год популярная соцсеть стала местом заработка даже для совсем юных звезд. Благодаря продюсеру, тиктокеры активно раскручивают свои аккаунты, привлекая внимание аудитории. Погребняк и ее коллеги в первую очередь инвестируют в место проживания блогеров, координирует их работу и занимается рекламой.

Супруга футболиста Павла Погребняка рассказала, что звезды шоу-бизнеса могут зарабатывать так же, как и тиктокеры. Специалист отмечает, что медийность позволяет многим из них набирать огромные просмотры.

«Зачем артисты идут в TikTok? Тут все просто. Если у блогеров есть конкурентное преимущество в виде TikTok для продвижения своих треков, то почему уже состоявшийся артист должен это упускать», — подчеркнула продюсер дома блогеров.

Мария Погребняк отметила, что среди молодого поколения в социальной сети наиболее востребованы Даня Милохин и Валя Карнавал. Однако если говорить об артистах, то, несомненно, пальма первенства достается Ольге Бузовой.

«Самая популярная Оля Бузова. Она покоряет все площадки, на которых только появляется. Если будет создана еще какая-нибудь новая соцсеть, то Оля и там быстро войдет в колею — покорит все и всех», — подчеркнула продюсер в интервью kp.ru.

Ранее продюсер звезды телестройки «Дом-2» Арам Арчер рассказал о знакомстве с артисткой, когда ей было всего 20 лет. Первым их совместным проектом стал диджей-сет в московском клубе «Опера».

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Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер TikTok-дома Мария Погребняк заявила, что Бузова покоряет любые площадки
бузова погребняк tiktok
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