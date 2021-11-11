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Экспорт российской нефти за январь-сентябрь превысил показатели 2020 года
Экономика
Экспорт российской нефти за январь-сентябрь превысил показатели 2020 года
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Экспорт черного золота из России за девять месяцев 2021 года в денежном выражении уже превысил показатель за весь 2020 год. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В январе-сентябре РФ увеличила экспорт сырья в стоимостном выражении на 41% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 77,9 млрд долларов. При этом зарубежные поставки нефти в сентябре к августу в денежном выражении снизились на 1,7%, до 9,97 млрд долларов, а в натуральном выражении — на 4,3%, до 19,48 млн тонн.

Физический объем экспорта российского топлива за отчетный период сократился на 5,8%, до 171,37 млн тонн. Это связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти в прежнем объеме. Повышение добычи останется у отметки в 400 тысяч баррелей ежесуточно.

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