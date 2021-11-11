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Сильвестр Сталлоне вспомнил, как удар Лундгрена чуть не убил его на съемках «Рокки-4»
Общество
Сильвестр Сталлоне вспомнил, как удар Лундгрена чуть не убил его на съемках «Рокки-4»
Кадр из фильма «Крид: наследие Рокки»

Вашингтон, 11 ноября. Американский актер Сильвестр Сталлоне рассказал о сильном ударе, сделанным Дольфом Лундгреном во время съемок фильма «Рокки-4».

Актер вспомнил, что после пропущенного удара от коллеги не почувствовал недомогание, но уже вечером ему стало плохо. По словам Сталлоне, давление подскочило до 260, он уже «приготовился беседовать с ангелами», передает New York Post.

«Он меня растерзал», — констатировал Сталлоне.

Артист был госпитализирован, он провел в отделении интенсивной терапии четыре дня, передает «Вечерняя Москва». После того, как ему удалось восстановить здоровье, Сталлоне вновь вернулся на съемочную площадку.

Произошедшее со Сталлоне — не самое страшное, что может случиться на съемках. Активно обсуждается история вокруг фильма «Ржавчина». Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Как оказалось, оружие было заряжено небутафорскими пулями.

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актер кино сталллоне
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