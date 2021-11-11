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Ценные бумаги «Аэрофлота» подешевели на фоне сообщений о возможных санкциях ЕС
Экономика
Ценные бумаги «Аэрофлота» подешевели на фоне сообщений о возможных санкциях ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 ноября. Стоимость акций российской компании «Аэрофлот» в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 2,3% , до 66,28 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Бумаги «Аэрофлота» дешевеют на фоне известий, что организация может в начале декабря попасть под санкции Европейского союза из-за ситуации на польско-белорусской границе.

О том, что новые санкционные меры со стороны ЕС, которые планируется ввести из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу, могут затронуть «Аэрофлот», ранее сообщило агентство Bloomberg. Также ограничения могут коснуться авиакомпании Turkish Airlines, отмечало издание.

Французское издание Le Figaro обвинило президента Белоруссии Александра Лукашенко в провокациях. Якобы он через иммигрантов пытается оказывать давление на Европу. Однако читатели не согласились с мнением автора.

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