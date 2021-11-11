Студия Paramount Pictures сдвинула даты премьер «Трансформеров» и «Звездного пути»

Лос-Анджелес, 11 ноября. Голливудская кинокорпорация Paramount Pictures объявила о переносе двух релизов. Под изменения попали перезапуск боевика «Трансформеры» и новая часть франшизы «Звездный путь».

Новая история о противостоянии автоботов и десептиконов получила название «Трансформеры: Восхождение звероботов». Премьера проекта изначально была запланирована на 24 июня 2022 года, однако студия перенесла премьеру на 9 июня 2023 года.

Новый фильм должен стать прямым продолжением «Бамблби». Главным героем станет Оптимус Прайм, который только начинает свой жизненный путь. Режиссером выступит Стивен Кейпл-младший известный по работе над второй частью «Крида».

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Новая часть франшизы «Звездный путь» пока еще не обзавелась официальным названием. Известно, что премьера изначально была назначена на 9 июня 2023 года, однако после переноса пройдет 22 декабря 2023 года, сообщает Deadline. Постановкой проекта займется Мэтт Шекман, известный по созданию сериала Marvel «Ванда/Вижн». Сюжет предстоящего фильма пока держится втайне.

Ранее стало известно, что киностудия Paramount Pictures начала судиться со страховой компанией. Голливудский кинопроизводитель пытается получить 100 миллионов долларов. Причиной конфликта стали съемки новой части боевика «Миссия невыполнима».