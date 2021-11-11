Политолог Беляков: ироничное поздравление Лукашенко заставило поляков нервно икать

Минск, 11 ноября. Дипломатичное поздравление Александра Лукашенко с Днем национальной независимости Польши вызвало немалый переполох в Варшаве.

Многозначительное поздравление белорусского лидера в адрес Польши смело можно назвать гениальным издевательством и заслуженным наказанием за новый виток агрессии со стороны Варшавы и Вильнюса в адрес Минска. Александр Лукашенко вроде бы высказался предельно вежливо и лаконично, но именно это наравне со смыслом самого поздравления заставило поляков изрядно понервничать.

Таким мнением с подписчиками канала «Соловьев LIVE» поделился белорусский политолог Дмитрий Беляков, отвечая на вопрос ведущего Романа Голованова о накале страстей между Польшей и Белоруссией. Политический эксперт поначалу быстро оценил метания Литвы и возможность подключения Светланы Тихановской к ситуации вокруг обострившегося миграционного кризиса в котором ЕС безосновательно обвиняет в первую очередь Белоруссию. Беляков отметил, что неудавшийся лидер белорусского Майдана в последнее время как-то странно себя ведет. Не так давно она лично без своих советников и помощников общалась с литовским премьером и, по всей видимости, ее попросили сидеть тише воды, ниже травы. Судя по всему, Вильнюс списал свою марионетку со счетов и делает ставку на притихших было на какое-то время белорусских оппозиционеров, которые не покидали страны.

Федеральное агентство новостей / gov.pl / НН

Польша в это время проигрывает изощренную дипломатическую войну с Белоруссией. Голованов напомнил, что накануне Александр Лукашенко знатно поиздевался над Варшавой поздравив поляков с их Днем национальной независимости. В его обращении к Варшаве есть замечательная цитата: «Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских и гуманитарно-экономических контактов». Ведущий иронично предположил, что в Польше десять раз икнули от такого поздравления на фоне того, что сейчас происходит на границе.

Беляков полностью согласился с Головановым, подчеркнув, что Польша совершает все более грубые ошибки, снова и снова пропуская удары на дипломатическом поле от Минска.

«Можно в этом даже не сомневаться. Ироничное поздравление заставило поляков нервно икать. Они воспринимают тонкие и пока предельно вежливые намеки как оскорбления и отвечают санкциями, совершая тем самым еще больше ошибок. Безусловно, новый пакет санкций ЕС может сильно ударить по белорусской экономике, особенно по производству удобрений, но в то же время они лишь ускоряют интеграцию Белоруссии с Россией. Если совсем недавно в Европе могли еще надеяться на былую многовекторность Минска, то теперь поляки и литовцы хоронят эти последние надежды», — отметил политолог.

Ранее известный телеведущий Иван Ургант дал необычный совет беженцам, застрявшим на белорусско-польской границе.