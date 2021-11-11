«Талантливая и смешная»: Сергей Жигунов рассказал, чем его удивила актриса Олеся Железняк

Заслуженная артистка России Олеся Железняк не такая простая, как ее комические персонажи, — она глубокая и умная. О том, какая актриса на самом деле, актер и режиссер Сергей Жигунов рассказал в беседе с ФАН.

Вместе с Железняк в 2000-х он снимался в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». Сериал просуществовал семь сезонов, было снято 173 серии. Сергей Жигунов успел хорошо узнать Железняк.

«Олеся, несомненно, — прекрасная актриса. Она очень необычная. Очень яркая и талантливая, очень смешная, крайне успешная в этом качестве, на мой взгляд. Производит всегда очень сильное впечатление на зрителя. Было удовольствием работать с ней. А работали мы несколько раз на проектах. И могу сказать, что она великолепная актриса и, что важно, очень хороший человек», — поделился мнением Жигунов.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

11 ноября актриса театра и кино Олеся Железняк отмечает день рождения. Необычная яркая внешность помогла ей построить успешную карьеру. Аудитория знает и любит образы комичных персонажей, которых воплощает Железняк.

В свои 47 лет артистка востребована — у нее много проектов. При этом она успевает воспитывать четверых детей. Сергей Жигунов пожелал коллеге здоровья. А накануне режиссер Тигран Кеосаян объяснил, за что благодарен этой актрисе.