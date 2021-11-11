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Израиль намерен лоббировать отмену санкций США против разработчика Pegasus

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 11:44
Весь мир
Израиль намерен лоббировать отмену санкций США против разработчика Pegasus
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich / dpa / GLP / Alex Kolomoisky / JINI / XinHua / Edmund Gall / flickr.com / CC BY-SA 2.0

Тель-Авив, 11 ноября. Израиль планирует провести лоббистскую кампанию против санкций США, введенных в отношении шпионских технологических фирм NSO Group и Candiru, сообщили два высокопоставленных чиновника газете The New York Times.

По словам официальных лиц еврейского государства, Тель-Авив считает программное обеспечение Pegasus от NSO Group важнейшим компонентом своей внешней политики и национальной безопасности. Источники добавили, что если американцы обвиняют фирму в действиях, противоречащих их интересам, то, значит, Вашингтон косвенно обвиняет Израиль в том же.

Мы не причем

Примечательно, что власти еврейского государства открещиваются от NSO Group. Как отметил на днях министр иностранных дел страны Яир Лапид, данная фирма является частной компанией, а не правительственным проектом, поэтому ее деятельность не имеет ничего общего с политикой Израиля.

«Я не думаю, что есть еще какая-либо страна в мире, которая имеет столь же строгие правила в отношении киберактивностей и которая их придерживается больше, чем Израиль. И мы будем продолжать следовать своим принципам», — прокомментировал шпионский скандал дипломат.

Крупный скандал

Действия технологической компании NSO Group вызвали возмущение правозащитных организаций, технологических компаний и парламентариев из США после расследования, проведенного 17 международными СМИ в начале этого года. Выяснилось, что шпионское программное обеспечение Pegasus использовалось службами безопасности и правительствами нескольких стран, включая Марокко, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Расследование показало, что тысячи телефонных номеров могли быть взломаны Pegasus, что дает хакерам доступ к содержимому телефона, а также возможность незаметно активировать его камеру и микрофон.

В начале ноября США внесла NSO Group в санкционный список на основании доказательств того, что эта фирма разрабатывала и поставляла шпионские программы иностранным правительствам, которые использовали эти инструменты для злонамеренной атаки на правительственных чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и сотрудников посольств. В частности, компания лишилась возможности закупки в Соединенных Штатах любых видов аппаратного или программного обеспечения, что в будущем может помешать деловым отношениям с американскими разработчиками.

Наряду с создателями Pegasus под санкции попала еще одна израильская фирма — Candiru, также разработчик шпионского ПО, становившийся фигурантом похожих скандалов в прошлом.

8 ноября расследование нескольких правозащитных групп показало, что программное обеспечение Pegasus также использовалось против палестинских активистов, которые состоят в шести гражданских организациях, недавно объявленных вне закона министром обороны Израиля Бени Ганцем.

Согласно отчету, трое из тех, чьи телефоны были взломаны с помощью программного обеспечения, были членами организаций, которые Тель-Авив внес в черный список за предполагаемые связи с террористами.

В тот же день Федеральный апелляционный суд США постановил, что мессенджер WhatsApp может подать иск против NSO Group, отклонив требование компании об иммунитете иностранного государства в судебном деле.

Холдинговая компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, впервые подала в суд на NSO Group в 2019 году в связи с предполагаемой атакой на ее серверы в Калифорнии при помощи вредоносных программ. Согласно судебным документам, в общей сложности за 11 дней от махинаций пострадали более 1 400 человек в Бахрейне, ОАЭ и ​​Мексике. 

WhatsApp обвинил израильскую фирму в нарушении ее условий и услуг, а также американского законодательства.

 

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