Жириновский назвал юг России «самой прогнившей» частью страны

Москва, 11 ноября. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал южную часть России.

По мнению политика, именно эта территория является самой коррумпированной, заявил он в ходе своего выступления.

«Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!» — эмоционально высказался политик.

Ранее Жириновский заявил, что большая часть депутатов думской фракции ЛДПР сделала прививку от коронавируса. Он подчеркнул, что сообщил коллегам об ответственности перед избирателями. Политик предложил идти в Госдуму только тем, кто привился.