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Жириновский назвал юг России «самой прогнившей» частью страны
Политика
Жириновский назвал юг России «самой прогнившей» частью страны
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 11 ноября. Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал южную часть России.

По мнению политика, именно эта территория является самой коррумпированной, заявил он в ходе своего выступления.

«Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!» — эмоционально высказался политик.

Ранее Жириновский заявил, что большая часть депутатов думской фракции ЛДПР сделала прививку от коронавируса. Он подчеркнул, что сообщил коллегам об ответственности перед избирателями. Политик предложил идти в Госдуму только тем, кто привился.

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