Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 11:22
11:21
Общество
Сильвестр Сталлоне вспомнил, как удар Лундгрена чуть не убил его на съемках «Рокки-4»
11:21
Происшествия
Бабушка с молниеносной реакцией спасла выпавшего из рук няни внука в Китае
11:20
Экономика
Ценные бумаги «Аэрофлота» подешевели на фоне сообщений о возможных санкциях ЕС
11:19
Общество
Студия Paramount Pictures сдвинула даты премьер «Трансформеров» и «Звездного пути»
11:18
Политика
Политолог Беляков: ироничное поздравление Лукашенко заставило поляков нервно икать
11:13
Общество
Офтальмолог Шилова заявила, что работа за ярким экраном в темноте утомляет глаза
11:11
Политика
Жириновский назвал юг России «самой прогнившей» частью страны
11:10
Происшествия
Полиция возбудила дело против экс-зампреда правительства Ингушетии за нападение на врача
11:08
Экономика
Маск послушал совета подписчиков в Twitter по продаже акций Tesla
11:04
Происшествия
В Петербурге грузчик заставлял мальчика мастурбировать на камеру
Все новости

Маск послушал совета подписчиков в Twitter по продаже акций Tesla
Экономика
Маск послушал совета подписчиков в Twitter по продаже акций Tesla
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 11 ноября. Несколько миллионов опционов на ценные бумаги Tesla были реализованы основателем автоконцерна Илоном Маском. Об этом свидетельствует сообщение CNBC, ссылающееся на раскрытие компании.

Пользователи социальной сети Twitter начали голосовать в субботу, 6 ноября, по поводу дальнейшей судьбы акций крупного производителя электрокаров из США. Глава компании, Илон Маск, создал соответствующий опрос, спросив у своей аудитории, требуется ли ему избавиться от десятой части своих бумаг в корпорации.

Финальный результат опроса показал, что за продажу высказались около 57,9% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие более 3,5 млн человек. По данным агентства Bloomberg, акции были проданы Маском первый раз с 2016 года.

Документы Tesla, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), показывают, что сумма реализованных бумаг достигла почти 5 млрд долларов. После появления опроса, стоимость акций Tesla снизилась на 12% и достигла 1023,5 доллара за одну штуку. Эксперты указывают, что такая просадка стала наиболее крупной с сентября прошлого года. По подсчетам аналитиков, Маск мог потерять из-за опроса до 50 млрд долларов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Маск послушал совета подписчиков в Twitter по продаже акций Tesla
маск tesla акции
Комментировать