Маск послушал совета подписчиков в Twitter по продаже акций Tesla

Нью-Йорк, 11 ноября. Несколько миллионов опционов на ценные бумаги Tesla были реализованы основателем автоконцерна Илоном Маском. Об этом свидетельствует сообщение CNBC, ссылающееся на раскрытие компании.

Пользователи социальной сети Twitter начали голосовать в субботу, 6 ноября, по поводу дальнейшей судьбы акций крупного производителя электрокаров из США. Глава компании, Илон Маск, создал соответствующий опрос, спросив у своей аудитории, требуется ли ему избавиться от десятой части своих бумаг в корпорации.

Финальный результат опроса показал, что за продажу высказались около 57,9% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие более 3,5 млн человек. По данным агентства Bloomberg, акции были проданы Маском первый раз с 2016 года.

Документы Tesla, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), показывают, что сумма реализованных бумаг достигла почти 5 млрд долларов. После появления опроса, стоимость акций Tesla снизилась на 12% и достигла 1023,5 доллара за одну штуку. Эксперты указывают, что такая просадка стала наиболее крупной с сентября прошлого года. По подсчетам аналитиков, Маск мог потерять из-за опроса до 50 млрд долларов.