Аналитик Пушкарев спрогнозировал рост вакансий для специалистов по работе с маркетплейсами

Во времена пандемии, когда уже в течение 1,5 года возможность передвижения по стране ограничена, то и дело ужесточают ограничения из-за всплесков коронавируса, большая часть офлайн-бизнеса находится в крайне плачевном состоянии. Предприниматели несут огромные убытки. Они вынуждены сокращать штат сотрудников и переформатировать свои предприятия в онлайн-сегмент.

Вполне обоснованно на фоне всего этого появляется востребованность во фрилансерах. В последнее время среди вакансий все чаще мелькают объявления о поиске специалистов по работе с маркетплейсами. Как рассказал в беседе с ФАН аналитик CEO Market Mafia, предприниматель, инвестор Ян Пушкарев, спрос на эти специальности в дальнейшем будет только расти.

По словам эксперта, пандемия спровоцировала не только появление новых профессий, но и внесла ощутимые изменения в онлайн-бизнес. Поскольку покупатели также постепенно изменили свои привычки и адаптировались под окружающую реальность, можно сказать, что наступила эпоха расцвета маркетплейсов. Количество покупок, совершенных с помощью этих платформ, растет изо дня в день.

Финансовые потоки меняют свое течение и массово перетекают в e-commerce. А где появляются новые тенденции в сфере бизнеса — там появляется спрос на сотрудников и вакансии.

Из личного архива Яна Пушкарева /

«Около трех лет назад никто и подумать не мог, что когда-то будут существовать такие профессии, как менеджер по работе с маркетплейсами, дизайнер маркетплейсов или аналитик маркетплейсов. Но сейчас это реальность, и в этой реальности все больше и больше фрилансеров изучают новые компетенции в сфере e-commerce, стремятся в этот бизнес. Причем у каждой вакансии есть свое место на рынке, профиль должности, четко оговоренные обязанности и задачи», — рассказал Пушкарев.

Однако, чтобы претендовать на все эти вакансии, необходимо обладать соответствующими компетенциями. Как объяснил предприниматель, именно в этом сейчас и заключается сложность. На данный момент крайне мало онлайн-школ и курсов готовят квалифицированных специалистов по работе с маркетплейсами. Поэтому количество предложений от работодателей кратно превышает возможности рынка труда.

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«Как это произошло и почему новые вакансии возникли на рынке столь стремительно и неестественно? Ответ довольно прост – COVID-19. Быстрорастущий рынок маркетплейсов, количество средств в товарном эквиваленте, которое за несколько лет переместилось из сектора офлайн в онлайн, создало целый кластер задач, которые нужно решать, а у предпринимателей часто нет времени на операционную деятельность. Когда в личном кабинете на Wildberries у поставщика более 100 позиций, продающихся по несколько тысяч единиц в неделю каждая, времени на поиск новых прибыльных товаров, дизайн карточек, формирование поставок просто нет», — рассказал Пушкарев.

По его словам, резкий спрос на специалистов возрос вместе с появлением новых бизнес-задач. При этом предпринимателей, работающих с большими объемами товара, не так уж и мало. На рынке уже сейчас несколько маркетплейсов активно конкурируют в объемах продаж. В то же время десятки тысяч предпринимателей конкурируют за возможность заработать больше, чем другие. Поэтому даже если бизнес невелик, специалисты на операционную деятельность все равно нужны, подчеркнул аналитик.

«Нельзя, к примеру, поставить товар на маркетплейс с ужасной инфографикой. Даже если ты находишься на начальной стадии развития бизнеса. Ведь покупатели просто не будут брать твой товар. Поэтому спрос на квалифицированных специалистов по маркетплейсам будет только нарастать», — заключил Пушкарев.

О том, что маркетплейсы будут захватывать рынок и дальше, говорит тот факт, что Wildberries за неполный 2021 год нарастил свой торговый оборот в два раза. По итогам 9 месяцев 2021 года оборот Wildberries составил 538,9 млрд рублей.