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ФХР привлечет для работы в сборной России наставника «Северстали» Разина

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 11:03
Спорт
ФХР привлечет для работы в сборной России наставника «Северстали» Разина
TACC  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 11 ноября. Наставник череповецкой «Северстали» Андрей Разин будет привлечен Федерацией хоккея России для работы в сборной страны. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Он уточнил, что федерация договорилась с российским специалистом. По словам Ротенберга, 48-летний Разин выступит в качестве консультанта в удаленном формате.

«Нам импонирует игра «Северстали», система, которую он продвигает, я много говорил с ним летом, — это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — объяснил он.

В составе национальной команды, которая выступит на Кубке Карьяла в Финляндии, три игрока череповчан — голкипер Дмитрий Шугаев и форварды Никита Гуслистов и Даниил Вовченко.

Накануне тренер-консультант сборной России Олег Знарок уехал из Хельсинки. Специалист был вынужден покинуть расположение национальной команды по причине болезни.

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