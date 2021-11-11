Обиженная Лера Кудрявцева вернулась на Муз-ТВ после скандала с Давлетяровым

Москва, 11 ноября. Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева забыла старые обиды и решила принять предложение Муз-ТВ после громкого скандала. Звезда возвращается на канал с новыми проектами.

После крупной ссоры, в которую оказались втянуты Кудрявцева и бывший глава канала Арман Давлетяров, отношения между давними приятелями ухудшились. Знаменитость больше не участвовала в проектах канала. Спустя некоторое время Давлетяров объявил об уходе с поста.

Муз-ТВ уже приступил к подготовке празднования 25-летия вещания. Канал решил не отказываться от Кудрявцевой, которая долгие годы работала в эфире. Для знаменитости подготовили ряд проектов, в частности, звезда сделает топ-50 клипов-рекордсменов для «Юбилейного чарта» и будет ведущей большого концерта, который пройдет в Кремле 19 ноября.

«Я особо и не ощутила, что куда-то уходила. Но на самом деле, очень волнительно возвращаться и сразу в такой проект. 25 лет каналу — это большой срок и очень значимая дата. Муз-ТВ — моя давняя любовь! Это, скажем так, мое детище, не побоюсь этого слова, потому что на канале я проработала два десятка лет. Это уже мой дом родной», — высказалась забывшая обиды Кудрявцева в беседе с kp.ru.

В марте прошлого года в российском шоу-бизнесе разгорелся громкий скандал. После объявления ведущих премии Муз-ТВ выяснилось, что для Кудрявцевой не нашлось места. Вместо нее пригласили певицу Ольгу Бузову. Звезду ТВ оскорбило, что о громких изменениях она узнала из прессы.