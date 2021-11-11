Подавляющее большинство жителей России считают себя добрыми людьми

Москва, 11 ноября. Всемирный день доброты традиционно отмечается 13 ноября. В преддверии этой даты россияне приняли участие в опросе и рассказали, считают ли они себя добрыми людьми.

Более 89% россиян считают себя добрыми людьми, еще 2,39% сомневаются в наличии этого качества. На это указывают результаты опроса, проведенного телеканалом «360» совместно с мессенджером Viber. В исследовании приняли участие более 7000 жителей России и стран СНГ в возрасте от 18 до 65 лет.

Согласно полученным данным, подавляющее большинство опрошенных (68%) совершили добрый поступок на этой неделе. Еще 15,52% респондентов рассказали, что совершали добрые дела в ноябре. При этом 11,54% россиян не помнят о собственных добрых поступках. Отмечается, что 72% жителей России часто говорят людям приятное, чтобы поднять им настроение.

Как сообщалось ранее, более 80% россиян чувствуют себя счастливыми. К такому выводу пришли аналитики Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ на основе результатов проведенного опроса.