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ВКС РФ с начала года свыше 70 раз сопровождали иностранные самолеты в районе Камчатки
Армия
ВКС РФ с начала года свыше 70 раз сопровождали иностранные самолеты в районе Камчатки
wikipedia.org  /  Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Хабаровск, 11 ноября. Истребители Воздушно-космических сил России с начала 2021 года более 70 раз сопровождали иностранные самолеты у границ страны в районе Камчатки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

По информации ВВО, в рамках перехвата были задействованы самолеты МиГ-31БМ. Экипажи осуществляли идентификацию воздушных целей и сопровождали их вблизи государственной границы РФ.

«Истребители-перехватчики Тихоокеанского флота поднимались в воздух при обнаружении средствами объективного контроля над нейтральными водами в зоне ответственности ОКВС приближающихся к государственной границе России воздушных целей», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о резкой активизации авиации НАТО у российских границ. В частности, военные зафиксировали полет американского самолета-разведчика Е-8С в небе над Черным морем, передает телеканал «360».

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