Сенатор Джабаров: Россия закроет небо для ЕС в случае санкций против «Аэрофлота»

Москва, 11 ноября. Если Европейский союз решит ввести санкции против руководства или всей компании «Аэрофлот», Российская Федерация может полностью закрыть небо для западных перевозчиков.

С таким предупреждением в адрес брюссельских чиновников выступил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Сенатор отметил, что на каждый санкционный выпад страны коллективного Запада будут получать зеркальный или более мощный ответ.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», — подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в интервью РИА Новости.

Поводом для заявления сенатора Владимира Джабарова стала информация, опубликованная американским информационным агентством Bloomberg. Журналисты, ссылаясь на собственные источники, предупредили о готовящихся в отношении «Аэрофлота» санкциях со стороны ЕС.