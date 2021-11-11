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Анекдот Норкина об унижении истребителей НАТО российским пилотом рассмешил студию
Политика
Анекдот Норкина об унижении истребителей НАТО российским пилотом рассмешил студию
Nation News  /  Nation News

Москва, 11 ноября. Российский телеведущий Андрей Норкин рассмешил зрителей свежим анекдотом про российского пилота и истребителей ВВС НАТО.

Речь об этом шла в программе «Место встречи» на телеканале НТВ. Норкин в очередной раз порадовал зрителей и спикеров студии шуткой, которая рассмешила всех. На этот раз героями анекдота Норкина стали российский пилот гражданского самолета и пилоты ВВС НАТО.

По сюжету гражданский самолет летел по своим делам, в этот момент к нему приблизились два истребителя НАТО. Оба пристроились по бокам и по рации связались с российским пилотом, начав задевать его. Первый самолет стал показывать свои умения, второй тоже начал демонстрировать различные элементы — бочку, вхождение в штопор, пике и мертвую петлю. Российский пилот лишь усмехнулся и поспорил, что продемонстрированное им пилоты НАТО никогда не смогут повторить на своих самолетах, после чего отключился.

Анекдот Норкина об унижении истребителей НАТО российским пилотом рассмешил студию
Prt Scr youtube.com / НТВ

«Минута проходит, две, пять. Самолет летит, эти тоже. И они начали вызывать – ответа никакого. Через десять минут он вдруг выходит на связь и говорит: "Ну как, понравилось?". Те спрашивают: "А что понравилось, ты же ничего не сделал. Что произошло-то?". Он говорит: "Как что произошло? Я в сортир сходил, покурил, со стюардессами кофе выпил. Слабо повторить?"» — пошутил Норкин.

Телеведущий добавил, что при желании подобное может повторить любой командир гражданского воздушного судна.

Ранее Норкин рассказал, какое будущее ждет Донбасс. По его словам, у него сложилось достаточно радикальное мнение, что Россия должна принять республики ДНР и ЛНР.

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