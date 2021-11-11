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Игорь Крутой рассказал о состоянии здоровья Александра Серова
Шоу-бизнес
Игорь Крутой рассказал о состоянии здоровья Александра Серова
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Москва, 11 ноября. Композитор Игорь Крутой на своей странице в Instagram сообщил, что его близкий друг и соратник композитор и певец, автор песни «Я люблю тебя до слез» Александр Серов по-прежнему находится в больнице с диагнозом «коронавирус», пишет Teleprogramma.pro.

Крутой также отметил, что опасность для здоровья исполнителя уже миновала. Это самая приятная новость для близких и друзей Серова.

«Я очень благодарен Сане за нашу дружбу, за наше совместное творчество, за нашу общую юность, за наш страх потерять друг друга! Будь здоров, Саня, и хватит меня пугать!» — написал он в комментарии под постом, посвященным другу.

Музыканты дружат уже 44 года. Они стали популярными и востребованными артистами. А познакомились мужчины в одном из ресторанов города Николаев, где Серов жил и подрабатывал после армии, исполняя свои и чужие песни на фортепиано. Игорь Крутой приехал в Николаев для поступления в Институт культуры. Вместе артисты уже переехали в Москву, где записали песню «Мадонна», которая принесла им ошеломительный успех.

После «Мадонны» Серова начали узнавать на улицах, а поклонницы атаковали его у подъездов. Именно Игорь Крутой написал большинство хитов для своего друга. «Ты меня любишь», «Музыка венчальная» и «Я люблю тебя до слез» — все эти песни вышли из-под руки великого маэстро.

Композитор не раз признавался, что за столь долгое время они с Александром стали практически братьями.

Александр Серов попал в больницу еще в начале октября. У певца было серьезное поражение легких, и какое-то время он находился в тяжелом состоянии, но выкарабкаться ему удалось во многом благодаря поддержке ближайшего друга.

Ранее сообщалось, что Александр Серов, несмотря на госпитализацию, уже вернулся к работе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Крутой рассказал о состоянии здоровья Александра Серова
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