Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 12:50
12:49
Спорт
Бригада нидерландского арбитра Маккели обслужит матч Хорватия — Россия
12:48
Общество
Песков опроверг возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне
12:47
Экономика
Замглавы МИД РФ Рябков: Москва выполняет все обязательства по транзиту газа
12:47
Общество
Пользователи получили возможность увидеть первые 19 минут грядущей игры Elden Ring
12:45
Общество
Краснодарский край вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет
12:43
Армия
Путин обеспокоен чрезмерной активностью кораблей стран НАТО в Черном море
12:42
Происшествия
Польский солдат открыл огонь после нападения мигранта на белорусской границе
12:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл вышла в свет в платье с глубоким декольте
12:41
Политика
Песков: Путин в постоянном контакте с Лукашенко по миграционному кризису
12:40
Происшествия
Журналист ВГТРК сообщил об угрозах в свой адрес за репортаж о кредитных мошенниках
Все новости

Публицист Союстов: Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
Политика
Публицист Союстов: Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

В Европе вследствие миграционного кризиса возникла картина неопределенности и турбулентности, чреватая неожиданными и опасными поворотами сюжета. Эту «мину замедленного действия» пытается использовать в своих целях Александр Лукашенко. Однако создал ее не Александр Григорьевич, а Запад, дестабилизировавший своими авантюрами положение в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Без восстановления спокойствия в этих регионах, что невозможно без участия того же Запада, урегулировать миграционный кризис на границе Республики Беларусь и Евросоюза не получится.

«Мы должны помочь польскому правительству»

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

10 ноября ситуация с миграционным кризисом, разразившимся между Минском и Варшавой, оставалась сложной.

По сообщениям польской стороны, только за предыдущие сутки было зафиксировано 599 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. При этом две группы мигрантов все же смогли 9 ноября проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. Пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович сообщила, что в обоих случаях дело дошло до «силового вторжения» с разрушением установленного на границе ограждения. Прорвавшиеся группы насчитывали несколько десятков человек. Польские силовики устроили на них настоящую облаву, к утру 10 числа задержав всех нелегалов.

Часть задержанных после этого была «вытеснена» обратно за линию границы. Судя по опубликованному белорусским погранкомитетом видео с окровавленными мигрантами, обращались польские силовики с задержанными весьма бесцеремонно. Кроме того, польская сторона объявила, что за пособничество нелегальной миграции были задержаны трое — граждане Швеции, Литвы и России. Следует ожидать, что задержание гражданина РФ будет особенно громко обсуждаться в польской прессе, ибо еще 9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий успел обвинить Россию в причастности к миграционному кризису. Как водится, приведением каких-то доказательств в пользу своего тезиса пан Моравецкий себя утруждать не стал. Кстати, тогда же, во вторник, премьер-министр Польши объявил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией угрожает «стабильности и безопасности» всего Европейского союза.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
wikipedia.org / Marek Mytnik / CC BY-SA 3.0

Любопытно, что Моравецкого поддержал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле, это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры», — заявил Зеехофер.

Он публично призвал Евросоюз поддержать поляков, так как Берлин не может критиковать Варшаву «за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами».

В среду МИД Польши сообщил, что Варшава пытается ускорить проведение саммита ЕС, чтобы обсудить введение санкций против Белоруссии. Одновременно появилась информация, что из-за кризиса с мигрантами Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Республикой Беларусь. На пограничных переходах стали образовываться многокилометровые (до 25 км!) очереди грузовиков. Этим «достижением» польская сторона не удовлетворилась — Моравецкий сообщил, что ЕС должен обсуждать блокаду полетов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

Драма, комические моменты и фарс

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
itb-berlin.de /

Драмы редко обходятся без комических моментов. Миграционный кризис на границе Республики Беларусь и Евросоюза не стал исключением из этого правила. Как известно, в Евросоюзе Александра Лукашенко после событий 2020 года считают нелегитимным президентом Белоруссии. Общаться напрямую с белорусским лидером страны ЕС избегают даже в разгар миграционного кризиса. Посему в Евросоюзе не придумали ничего лучше, как делегировать право гасить кризис врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель, которая по такому случаю позвонила… Нет, не Лукашенко, а Владимиру Путину, которого и попросила как-то повлиять на происходящее.

Путин отреагировал на звонок из Германии вполне ожидаемо.

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском», — сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
Global Look Press / Attila Husejnow

Героями второго казуса стали депутат от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид и секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Шмидт сообщил, что Германия может провести переговоры с Украиной о временном размещении на ее территории мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются перейти границу из Белоруссии в Польшу. В ответ на это Данилов дословно заявил следующее:

«У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой [беженцев], по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, [где] у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе [домой] и пусть они там находятся… С какого перепуга мы должны их (беженцев — прим. ФАН) брать к себе, если немцы о них должны заботиться?»

Заявление Данилова можно было бы оценить как решительное и смелое, если бы не одно комическое «но». В начале сентября стало известно о том, что Незалежная готова разместить у себя без малого 5 тысяч афганских беженцев. Аналитики оценили такое решение Киева как своеобразную взятку американцам за возможность Владимира Зеленского встретиться с Джо Байденом. После этого устроенный Даниловым «отлуп» Шмидту выглядит, пардон, как поведение дамы с низкой социальной ответственностью, пытающейся истерично доказать всем окружающим, что на самом деле она «не такая» и вообще — настоящая леди.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

Еще одним возмутителем спокойствия в глазах украинских госструктур стал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На фоне подписания в Москве «Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы» Макей в интервью РИА Новости заявил:

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого».

После такого пассажа в Киеве мигом забыли про какого-то там Нильса Шмида и дружно начали негодовать в отношении слов Макея. Спикер МИД Украины Олег Николенко даже пригрозил Минску «непоправимыми последствиями» в случае признания Белоруссией российского статуса Крыма. Единственным, что в этот момент спасало Незалежную от энергетического коллапса, были поставки электроэнергии с территории Республики Беларусь. Поэтому воинственная риторика Николенко оказалась воспринята за пределами Украины как самый настоящий фарс.

Достаточно одной искры, чтобы полыхнуло

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
Global Look Press / Attila Husejnow

Однако вернемся к миграционному кризису. К полуночи 11 ноября он встал на некоторую паузу, хотя обстановка и оставалась напряженной. На «горячий» участок границы Республики Беларусь с Евросоюзом продолжали прибывать новые акторы: подтягивались польские силовики, множилось число мигрантов. За последними присматривали белорусские пограничники, численность которых тоже увеличивалась.

Отмечу, что де-факто Польша столкнулась с перспективой затяжного миграционного кризиса, быстрого выхода из которого нет. Стянутая к наиболее угрожающему участку границы почти 20-тысячная группировка польских силовиков позволяет Варшаве худо-бедно держать под контролем лишь небольшой участок «ленточки». При этом подавляющая часть польско-белорусской границы, имеющей протяженность в 398,624 километра, контролируется Rzeczpospolita Polska весьма условно. В краткосрочной перспективе изменить такое положение вещей Варшава не может, а значит, ее граница при дальнейшем наплыве мигрантов будет становиться все более проницаемой.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
Global Look Press / Attila Husejnow

Бесконечно торчать живой стеной позади госграницы даже на небольшом ее протяжении тысячи польских силовиков не смогут — уже сейчас среди них чувствуется явное перенапряжение. Отсутствие простого и оперативного решения проблемы неизбежно влечет за собой радикализацию действий польских пограничников, полицейских, территориалов и армейцев в отношении мигрантов. Если первоначально поляки старались сдерживать беженцев словесными предупреждениями, то сейчас в дело идут облавы с собаками, слезоточивый газ, выстрелы поверх голов и вертолеты, имитирующие атаку наземных целей. Мигранты, не имея возможности прорваться в ЕС и не желая возвращаться в свои собственные страны, постепенно тоже начинают вести себя все более агрессивно.

При столь активном взаимном «нагнетании страстей», дальнейшее противостояние на границе почти неминуемо приведет к кровопролитию. Вполне возможно, что в этот конфликт окажутся втянуты и белорусские пограничники. Это сразу создаст вероятность превращения случайной перестрелки в масштабное военное столкновение Варшавы и Минска с втягиванием в «воронку» конфликта не только Польши и Республики Беларусь, но и их союзников по военно-политическим объединениям.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
Global Look Press / Attila Husejnow

Естественно, в Варшаве устраивать третью мировую не собираются. Но, как учит нас история, если ситуация действительно взрывоопасная, то достаточно одной искры, чтобы полыхнуло.

«Прощения просите у поляков!..»

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
ФБА «Экономика сегодня» /

Поучаствовав вместе с американцами во вторжении в Афганистан и Ирак (что в немалой степени и породило современную волну миграции в Европу из Южноазиатского и Ближневосточного регионов), а затем активно поддержав протестные акции в Белоруссии и введение санкций против Республики Беларусь, Польша сейчас оказалась в довольно неоднозначной ситуации.

Длительное время силой сдерживать на границе постоянно растущие толпы мигрантов Варшава не сможет — сил не хватит, да и с каждым днем растет вероятность превращения противостояния с беженцами в пограничный вооруженный конфликт. Наконец, постепенное просачивание на польскую территорию мигрантов способно спровоцировать массовое недовольство местного населения.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
wikimedia.org / Global Look Press / SFJZ13/CC BY-SA 2.0 — Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

В то же время и вариант с организацией транзита мигрантов к границе с Германией не кажется Варшаве приемлемым. Почему? Потому что, во-первых, понадобится создание соответствующей инфраструктуры (лагеря для беженцев и т. д.), что ляжет тяжким бременем на сильно пострадавший от пандемии коронавируса госбюджет Польши. Во-вторых (и в главных!), Германия, когда-то широко распахнувшая перед мигрантами свои двери, к ноябрю 2021 года уже успела об этом своем решении многократно пожалеть. Беженцы отметились в ФРГ не только бунтами, резонансными преступлениями и подчеркнуто иждивенческим поведением — они умудрились даже поменять в Фатерлянде политический ландшафт! На последних выборах в бундестаг более 10% голосов получила правоцентристская и яростно критикующая иммиграционную политику Меркель «Альтернатива для Германии». Это очень много для нишевой партии, да еще и находившейся в полной политической, а также медийной изоляции.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Словом, Германия образца 2021 года свободный транзит мигрантов на ее территорию через Польшу просто бы «не поняла». С учетом того, что ФРГ сейчас является не только «локомотивом» ЕС, но и одним из главных кредиторов Польши, германское «непонимание» могло для поляков оказаться очень болезненным. Положение дел осложнялось еще и тем, что в ФРГ до сих пор не была сформирована правящая коалиция, а значит, возможный кризис с мигрантами на немецкой территории оказывался Берлину совсем уж не к месту. С оглядкой на все эти нюансы становится понятно, почему поляки решили «держать и не пущать» мигрантов, а глава МВД ФРГ Зеехофер данное решение Польши полностью поддержал.

Нельзя не отметить, что, оказавшись посреди бушующего миграционного кризиса, некоторые активно пытаются «ловить рыбу» в его «мутной воде».

Так, например, правящая в Польше право-консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС) уже использует образ рвущихся через границу нелегалов для того, чтобы пнуть своих оппонентов, настроенных к мигрантам более лояльно, чем ПиС, а заодно выставить себя главными защитниками польского народа от «гибридной агрессии» Минска и Москвы. Ярче всех тут выступила, пожалуй, судья Конституционного трибунала и член ПиС Кристина Павлович.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
pixabay.com /

«Оппозиция, на колени! Прощения просите у поляков за совместное вместе с Путиным и Лукашенко нападение на восточные границы Польской Республики», — написала она у себя в Twitter.

Кроме пиара ПиС, Варшава использует миграционный кризис для торга с Брюсселем о получении политических и экономических преференций. Так что тут усиление конфронтации на границе Республики Беларусь и Евросоюза полякам даже выгодно. Если, конечно, не вспоминать, к каким непредсказуемым последствиям может привести ужесточение противостояния в треугольнике «Польша — мигранты — Белоруссия».

Неопределенность и турбулентность

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Старается в своих интересах использовать миграционный кризис и Александр Лукашенко, добивающийся признания своей легитимности как президента Республики Беларусь в глазах Евросоюза.

Кстати, положение у ЕС сейчас тоже довольно незавидное. Чтобы как-то урегулировать кризис, странам Европейского союза следует вести диалог с Александром Григорьевичем, что невозможно по причине объявления тем же Евросоюзом Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии. Попытка подтолкнуть Москву повлиять на Александра Григорьевича провалилась — РФ принуждает ЕС к прямому диалогу с Минском. Соглашаться на это европейцам не хочется, ибо любая уступка Лукашенко — это серьезнейший политический «гол в ворота» Евросоюза. Попробовать надавить на Минск новыми санкциями? Это лишь теснее сплотит вокруг Лукашенко белорусские элиты, а также ускорит интеграцию РФ и РБ. Куда не кинь — всюду клин. Наконец, дальнейшее обострение конфликта на границе РБ и ЕС будет означать автоматическое понижение статуса Евросоюза и усиление в Европе роли США, на которых традиционно ориентируются Польша и страны Прибалтики.

Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Надо это ЕС? Нет, конечно.

В сухом остатке получаем возникшую в Европе вследствие миграционного кризиса картину неопределенности и турбулентности, чреватую самыми неожиданными и опасными поворотами сюжета.

Да, эту «мину замедленного действия» пытается использовать в своих целях Лукашенко (и, как мы видели, не только он). Однако по большому счету создал ее не Александр Григорьевич, а Запад, ранее дестабилизировавший своими авантюрами положение в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Соответственно, без восстановления спокойствия в этих регионах, что невозможно без участия того же Запада, урегулировать миграционный кризис на границе РБ и ЕС не получится.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Публицист Союстов: Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад
евросоюз белоруссия польша лукашенко ес запад моравецкий миграционный кризис
Комментировать