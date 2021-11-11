Публицист Союстов: Лукашенко использует миграционный кризис, который создал Запад

В Европе вследствие миграционного кризиса возникла картина неопределенности и турбулентности, чреватая неожиданными и опасными поворотами сюжета. Эту «мину замедленного действия» пытается использовать в своих целях Александр Лукашенко. Однако создал ее не Александр Григорьевич, а Запад, дестабилизировавший своими авантюрами положение в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Без восстановления спокойствия в этих регионах, что невозможно без участия того же Запада, урегулировать миграционный кризис на границе Республики Беларусь и Евросоюза не получится.

«Мы должны помочь польскому правительству»

Global Look Press / Patrick Pleul/dpa

10 ноября ситуация с миграционным кризисом, разразившимся между Минском и Варшавой, оставалась сложной.

По сообщениям польской стороны, только за предыдущие сутки было зафиксировано 599 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. При этом две группы мигрантов все же смогли 9 ноября проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. Пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович сообщила, что в обоих случаях дело дошло до «силового вторжения» с разрушением установленного на границе ограждения. Прорвавшиеся группы насчитывали несколько десятков человек. Польские силовики устроили на них настоящую облаву, к утру 10 числа задержав всех нелегалов.

Часть задержанных после этого была «вытеснена» обратно за линию границы. Судя по опубликованному белорусским погранкомитетом видео с окровавленными мигрантами, обращались польские силовики с задержанными весьма бесцеремонно. Кроме того, польская сторона объявила, что за пособничество нелегальной миграции были задержаны трое — граждане Швеции, Литвы и России. Следует ожидать, что задержание гражданина РФ будет особенно громко обсуждаться в польской прессе, ибо еще 9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий успел обвинить Россию в причастности к миграционному кризису. Как водится, приведением каких-то доказательств в пользу своего тезиса пан Моравецкий себя утруждать не стал. Кстати, тогда же, во вторник, премьер-министр Польши объявил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией угрожает «стабильности и безопасности» всего Европейского союза.

wikipedia.org / Marek Mytnik / CC BY-SA 3.0

Любопытно, что Моравецкого поддержал глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

«Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле, это работа Еврокомиссии. Теперь я призываю их принять меры», — заявил Зеехофер.

Он публично призвал Евросоюз поддержать поляков, так как Берлин не может критиковать Варшаву «за защиту внешней границы ЕС допустимыми средствами».

В среду МИД Польши сообщил, что Варшава пытается ускорить проведение саммита ЕС, чтобы обсудить введение санкций против Белоруссии. Одновременно появилась информация, что из-за кризиса с мигрантами Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Республикой Беларусь. На пограничных переходах стали образовываться многокилометровые (до 25 км!) очереди грузовиков. Этим «достижением» польская сторона не удовлетворилась — Моравецкий сообщил, что ЕС должен обсуждать блокаду полетов из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

Драма, комические моменты и фарс

itb-berlin.de /

Драмы редко обходятся без комических моментов. Миграционный кризис на границе Республики Беларусь и Евросоюза не стал исключением из этого правила. Как известно, в Евросоюзе Александра Лукашенко после событий 2020 года считают нелегитимным президентом Белоруссии. Общаться напрямую с белорусским лидером страны ЕС избегают даже в разгар миграционного кризиса. Посему в Евросоюзе не придумали ничего лучше, как делегировать право гасить кризис врио канцлера ФРГ Ангеле Меркель, которая по такому случаю позвонила… Нет, не Лукашенко, а Владимиру Путину, которого и попросила как-то повлиять на происходящее.

Путин отреагировал на звонок из Германии вполне ожидаемо.

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском», — сообщила пресс-служба Кремля.

Global Look Press / Attila Husejnow

Героями второго казуса стали депутат от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид и секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Шмидт сообщил, что Германия может провести переговоры с Украиной о временном размещении на ее территории мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются перейти границу из Белоруссии в Польшу. В ответ на это Данилов дословно заявил следующее:

«У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой [беженцев], по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, [где] у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе [домой] и пусть они там находятся… С какого перепуга мы должны их (беженцев — прим. ФАН) брать к себе, если немцы о них должны заботиться?»

Заявление Данилова можно было бы оценить как решительное и смелое, если бы не одно комическое «но». В начале сентября стало известно о том, что Незалежная готова разместить у себя без малого 5 тысяч афганских беженцев. Аналитики оценили такое решение Киева как своеобразную взятку американцам за возможность Владимира Зеленского встретиться с Джо Байденом. После этого устроенный Даниловым «отлуп» Шмидту выглядит, пардон, как поведение дамы с низкой социальной ответственностью, пытающейся истерично доказать всем окружающим, что на самом деле она «не такая» и вообще — настоящая леди.

Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

Еще одним возмутителем спокойствия в глазах украинских госструктур стал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. На фоне подписания в Москве «Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы» Макей в интервью РИА Новости заявил:

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого».

После такого пассажа в Киеве мигом забыли про какого-то там Нильса Шмида и дружно начали негодовать в отношении слов Макея. Спикер МИД Украины Олег Николенко даже пригрозил Минску «непоправимыми последствиями» в случае признания Белоруссией российского статуса Крыма. Единственным, что в этот момент спасало Незалежную от энергетического коллапса, были поставки электроэнергии с территории Республики Беларусь. Поэтому воинственная риторика Николенко оказалась воспринята за пределами Украины как самый настоящий фарс.

Достаточно одной искры, чтобы полыхнуло

Global Look Press / Attila Husejnow

Однако вернемся к миграционному кризису. К полуночи 11 ноября он встал на некоторую паузу, хотя обстановка и оставалась напряженной. На «горячий» участок границы Республики Беларусь с Евросоюзом продолжали прибывать новые акторы: подтягивались польские силовики, множилось число мигрантов. За последними присматривали белорусские пограничники, численность которых тоже увеличивалась.

Отмечу, что де-факто Польша столкнулась с перспективой затяжного миграционного кризиса, быстрого выхода из которого нет. Стянутая к наиболее угрожающему участку границы почти 20-тысячная группировка польских силовиков позволяет Варшаве худо-бедно держать под контролем лишь небольшой участок «ленточки». При этом подавляющая часть польско-белорусской границы, имеющей протяженность в 398,624 километра, контролируется Rzeczpospolita Polska весьма условно. В краткосрочной перспективе изменить такое положение вещей Варшава не может, а значит, ее граница при дальнейшем наплыве мигрантов будет становиться все более проницаемой.

Global Look Press / Attila Husejnow

Бесконечно торчать живой стеной позади госграницы даже на небольшом ее протяжении тысячи польских силовиков не смогут — уже сейчас среди них чувствуется явное перенапряжение. Отсутствие простого и оперативного решения проблемы неизбежно влечет за собой радикализацию действий польских пограничников, полицейских, территориалов и армейцев в отношении мигрантов. Если первоначально поляки старались сдерживать беженцев словесными предупреждениями, то сейчас в дело идут облавы с собаками, слезоточивый газ, выстрелы поверх голов и вертолеты, имитирующие атаку наземных целей. Мигранты, не имея возможности прорваться в ЕС и не желая возвращаться в свои собственные страны, постепенно тоже начинают вести себя все более агрессивно.

При столь активном взаимном «нагнетании страстей», дальнейшее противостояние на границе почти неминуемо приведет к кровопролитию. Вполне возможно, что в этот конфликт окажутся втянуты и белорусские пограничники. Это сразу создаст вероятность превращения случайной перестрелки в масштабное военное столкновение Варшавы и Минска с втягиванием в «воронку» конфликта не только Польши и Республики Беларусь, но и их союзников по военно-политическим объединениям.

Global Look Press / Attila Husejnow

Естественно, в Варшаве устраивать третью мировую не собираются. Но, как учит нас история, если ситуация действительно взрывоопасная, то достаточно одной искры, чтобы полыхнуло.

«Прощения просите у поляков!..»

ФБА «Экономика сегодня» /

Поучаствовав вместе с американцами во вторжении в Афганистан и Ирак (что в немалой степени и породило современную волну миграции в Европу из Южноазиатского и Ближневосточного регионов), а затем активно поддержав протестные акции в Белоруссии и введение санкций против Республики Беларусь, Польша сейчас оказалась в довольно неоднозначной ситуации.

Длительное время силой сдерживать на границе постоянно растущие толпы мигрантов Варшава не сможет — сил не хватит, да и с каждым днем растет вероятность превращения противостояния с беженцами в пограничный вооруженный конфликт. Наконец, постепенное просачивание на польскую территорию мигрантов способно спровоцировать массовое недовольство местного населения.

wikimedia.org / Global Look Press / SFJZ13/CC BY-SA 2.0 — Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

В то же время и вариант с организацией транзита мигрантов к границе с Германией не кажется Варшаве приемлемым. Почему? Потому что, во-первых, понадобится создание соответствующей инфраструктуры (лагеря для беженцев и т. д.), что ляжет тяжким бременем на сильно пострадавший от пандемии коронавируса госбюджет Польши. Во-вторых (и в главных!), Германия, когда-то широко распахнувшая перед мигрантами свои двери, к ноябрю 2021 года уже успела об этом своем решении многократно пожалеть. Беженцы отметились в ФРГ не только бунтами, резонансными преступлениями и подчеркнуто иждивенческим поведением — они умудрились даже поменять в Фатерлянде политический ландшафт! На последних выборах в бундестаг более 10% голосов получила правоцентристская и яростно критикующая иммиграционную политику Меркель «Альтернатива для Германии». Это очень много для нишевой партии, да еще и находившейся в полной политической, а также медийной изоляции.

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России

Словом, Германия образца 2021 года свободный транзит мигрантов на ее территорию через Польшу просто бы «не поняла». С учетом того, что ФРГ сейчас является не только «локомотивом» ЕС, но и одним из главных кредиторов Польши, германское «непонимание» могло для поляков оказаться очень болезненным. Положение дел осложнялось еще и тем, что в ФРГ до сих пор не была сформирована правящая коалиция, а значит, возможный кризис с мигрантами на немецкой территории оказывался Берлину совсем уж не к месту. С оглядкой на все эти нюансы становится понятно, почему поляки решили «держать и не пущать» мигрантов, а глава МВД ФРГ Зеехофер данное решение Польши полностью поддержал.

Нельзя не отметить, что, оказавшись посреди бушующего миграционного кризиса, некоторые активно пытаются «ловить рыбу» в его «мутной воде».

Так, например, правящая в Польше право-консервативная партия «Право и справедливость» (ПиС) уже использует образ рвущихся через границу нелегалов для того, чтобы пнуть своих оппонентов, настроенных к мигрантам более лояльно, чем ПиС, а заодно выставить себя главными защитниками польского народа от «гибридной агрессии» Минска и Москвы. Ярче всех тут выступила, пожалуй, судья Конституционного трибунала и член ПиС Кристина Павлович.

pixabay.com /

«Оппозиция, на колени! Прощения просите у поляков за совместное вместе с Путиным и Лукашенко нападение на восточные границы Польской Республики», — написала она у себя в Twitter.

Кроме пиара ПиС, Варшава использует миграционный кризис для торга с Брюсселем о получении политических и экономических преференций. Так что тут усиление конфронтации на границе Республики Беларусь и Евросоюза полякам даже выгодно. Если, конечно, не вспоминать, к каким непредсказуемым последствиям может привести ужесточение противостояния в треугольнике «Польша — мигранты — Белоруссия».

Неопределенность и турбулентность

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Старается в своих интересах использовать миграционный кризис и Александр Лукашенко, добивающийся признания своей легитимности как президента Республики Беларусь в глазах Евросоюза.

Кстати, положение у ЕС сейчас тоже довольно незавидное. Чтобы как-то урегулировать кризис, странам Европейского союза следует вести диалог с Александром Григорьевичем, что невозможно по причине объявления тем же Евросоюзом Лукашенко нелегитимным президентом Белоруссии. Попытка подтолкнуть Москву повлиять на Александра Григорьевича провалилась — РФ принуждает ЕС к прямому диалогу с Минском. Соглашаться на это европейцам не хочется, ибо любая уступка Лукашенко — это серьезнейший политический «гол в ворота» Евросоюза. Попробовать надавить на Минск новыми санкциями? Это лишь теснее сплотит вокруг Лукашенко белорусские элиты, а также ускорит интеграцию РФ и РБ. Куда не кинь — всюду клин. Наконец, дальнейшее обострение конфликта на границе РБ и ЕС будет означать автоматическое понижение статуса Евросоюза и усиление в Европе роли США, на которых традиционно ориентируются Польша и страны Прибалтики.

kam.lt / Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Надо это ЕС? Нет, конечно.

В сухом остатке получаем возникшую в Европе вследствие миграционного кризиса картину неопределенности и турбулентности, чреватую самыми неожиданными и опасными поворотами сюжета.

Да, эту «мину замедленного действия» пытается использовать в своих целях Лукашенко (и, как мы видели, не только он). Однако по большому счету создал ее не Александр Григорьевич, а Запад, ранее дестабилизировавший своими авантюрами положение в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Соответственно, без восстановления спокойствия в этих регионах, что невозможно без участия того же Запада, урегулировать миграционный кризис на границе РБ и ЕС не получится.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.