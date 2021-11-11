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Правительство Чехии подало в отставку
Политика
Правительство Чехии подало в отставку
unsplash.com  /  Polina Podlesnaya

Прага, 11 ноября. Правительство Чехии подало прошение об отставке. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Кабмин Чехии будет исполнять обязанности до назначения нового правительства. Президент республики Милош Земан должен дать такое поручение в соответствии с Конституцией.

«Вчера состоялось организационное заседание нового состава парламента, избраны его руководящие органы», — сказал Бабиш на пресс-конференции в четверг.

Новое Правительство Чехии будет назначено в загородной резиденции «Ланы». Об этом ранее сообщил Милош Земан, который находится в пражском госпитале.

Чешский лидер пообещал, что сделает все возможное для скорого назначения нового кабмина. Состав правительства был сформирован по результатам парламентских выборов в начале октября.

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