Правительство Чехии подало в отставку

Прага, 11 ноября. Правительство Чехии подало прошение об отставке. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Кабмин Чехии будет исполнять обязанности до назначения нового правительства. Президент республики Милош Земан должен дать такое поручение в соответствии с Конституцией.

«Вчера состоялось организационное заседание нового состава парламента, избраны его руководящие органы», — сказал Бабиш на пресс-конференции в четверг.

Новое Правительство Чехии будет назначено в загородной резиденции «Ланы». Об этом ранее сообщил Милош Земан, который находится в пражском госпитале.

Чешский лидер пообещал, что сделает все возможное для скорого назначения нового кабмина. Состав правительства был сформирован по результатам парламентских выборов в начале октября.