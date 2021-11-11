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The Sun: США грозятся «нанести удар по Москве за 21 минуту» несуществующим оружием
Армия
The Sun: США грозятся «нанести удар по Москве за 21 минуту» несуществующим оружием
Федеральное агентство новостей

Лондон, 11 ноября. Пентагон намерен использовать базирующееся в Германии 56-е артиллерийское командование Вооруженных сил США для размещения вооружения, якобы способного нанести быстрый удар по Москве. Однако в этой истории есть один нюанс, пишет The Sun.

Решение Министерства обороны США о восстановлении 56-го артиллерийского командования американские военные традиционно обосновали «российской угрозой». Подразделение, прекратившее существование в 1991 году, вновь начинает свою деятельность в немецком округе Майнц-Кастель.

По данным британских аналитиков, теперь Пентагон планирует передать в ведение командования ракету, которая якобы способна нанести «удар по Москве за 21 минуту». У экспертов столь амбициозная идея вызвала вопросы. Дело в том, что США грозят России несуществующим оружием. Речь идет об американской гиперзвуковой ракете Long Range Hypersonic Weapon или Dark Eagle, которая все еще находится в разработке. Как ожидается, боеприпас сможет развивать скорость до 6500 километров в час. При этом испытания ракеты завершат лишь к 2023 году.

The Sun: США грозятся «нанести удар по Москве за 21 минуту» несуществующим оружием
wikipedia.org / David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Глава 56-го артиллерийского командования ВС США Стивен Мараниан, в свою очередь, заявил, что Dark Eagle обеспечит НАТО «значительным потенциалом для проведения многодоменных операций».

На сегодняшний день США серьезно отстают от России в создании гиперзвукового вооружения. Ранее стало известно, что американские военные провалили тестовый запуск ракеты ARRW. Тем временем в России успешно завершились испытания ракетного комплекса «Циркон», передает телеканал «360».

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