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Военный суд исключил эпизод о покушении на следователя в деле генерала ФСБ Подольского

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 10:48
Происшествия
Военный суд исключил эпизод о покушении на следователя в деле генерала ФСБ Подольского
pixabay.com

Москва, 11 ноября. Решением второго Западного окружного военного суда уголовное преследование по делу о покушении на следователя, фигурантом которого является генерал-майор ФСБ Владимир Подольский, было прекращено, сообщили в пресс-службе суда.

В ходе предварительных слушаний, которые прошли в закрытом режиме, прокурор направил ходатайство о смягчении обвинения бывшему исполнительному директору ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» Андрею Польщикову и предпринимателю Олегу Грищенко, которые проходили обвиняемым по делу о попытке убийства следователя Александра Паутова.

Прокурор предложил суду переквалифицировать им статью на 294 УК РФ («Пособничество в воспрепятствовании расследованию»), наказание по которой предполагает штраф. Суд удовлетворил эту просьбу, исключив из дела эпизод с покушением на следователя из дела о хищениях во ФГУП.

Согласно версии следствия, генерал Подольский, находившийся во главе ФГУПа, по просьбе Польщикова назначил его родственников своими помощниками. В результате эти лица получили 24,5 млн рублей в качестве зарплаты за период с 2012 по 2013 год. СК уверен, что Польщиков решил расправиться со следователем, для чего привлек Грищенко, заплатив ему пять миллионов рублей. Тот вместе с сообщником прокололи колесо на машине следователя и собирались застрелить его, когда тот будет ставить запаску. Однако правоохранитель вызвал полицию, когда услышал сработавшую на машине сигнализацию.

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военный суд подольский генерал фсб
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