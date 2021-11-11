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Госкино Украины вновь отказало в прокате фильму с Зеленским
Общество
Госкино Украины вновь отказало в прокате фильму с Зеленским
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 11 ноября. Государственное агентство Украины по вопросам кино уже несколько лет не выдает прокатное удостоверение комедии «Ржевский против Наполеона», в которой сыграл президент страны Владимир Зеленский.

Издание «Украинские новости» направило запрос Госкино с просьбой назвать причину отказа в прокате киноленты. Картина не может получить документ с 2015 года.

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011 год, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — говорится в ответе.

Причиной стала эпизодическая роль российского актера Юрия Гальцева. Художественный руководитель Театра эстрады имени Райкина попал в список лиц, которые якобы «угрожают» безопасности Украины. По статье «О кинематографии» прокат фильмов, в которых участвуют такие актеры, запрещен.

Совет безопасности Украины регулярно обновляет черный список, добавляя в него новые лица. Недавно Киев увидел «угрозу» в российском юмористе Максиме Галкине и запретил ему въезд в страну.

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украина зеленский госкино гальцев
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