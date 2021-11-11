Роскачество изучило эффективность работы новых моделей пылесосов

Москва, 11 ноября. Специалисты Роскачества выяснили, какой пылесос следует покупать для уборки квартиры. Эксперты провели исследование работы техники.

Всего проверка включала восемь новых пылесосов до 56 тысяч рублей. Выяснилось, что самый дорогой аппарат с аквафильтром показал низкую эффективность. Он нормально очищает ковры от грязи, однако совсем не удаляет шерсть и не высасывает пыль из щелей. Пылесос за три тысячи рублей подошел для уборки гладких поверхностей, но не смог эффективно очистить ковры. Лидером рейтинга стал пылесборный аппарат за 19 тысяч рублей. Исследование было опубликовано на сайте Роскачества.

«Правильно подобранный недорогой пылесос может чистить поверхности лучше, чем мощный дорогой прибор с невысокой эффективностью», — отметила начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко сообщил, что выработавшая свой ресурс батарея смартфона является потенциальным источником серьезных проблем.