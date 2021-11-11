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Дипломат Гемпель предложил Украине открыть свое консульство в Крыму по примеру Никарагуа
Политика
Дипломат Гемпель предложил Украине открыть свое консульство в Крыму по примеру Никарагуа
crimea.gov.ru  /  Государственный совет республики Крым

Симферополь, 11 ноября. Украине следует открыть в Крыму свое консульство. Об этом заявил глава комитета регионального парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести ограничения против лиц, которые открыли диппредставительство Никарагуа в Крыму. Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что в списке фигурируют четверо россиян. Гемпель назвал ограничения Украины бредовыми и контрпродуктивными.

«Разумно уйти от политики санкций, в рамках развития российско-украинских отношений признать полуостров частью России и открыть там свое представительство», — приводит его слова Радио Sputnik.

Дипломат подчеркнул, что никакие ограничения не могут напугать крымчан и затормозить развитие региона.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее высказался о территориальной принадлежности полуострова. Министр иностранных дел назвал Крым российским.

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Все новости / Политика / Дипломат Гемпель предложил Украине открыть свое консульство в Крыму по примеру Никарагуа
украина крым гемпель
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