Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 ноября 11:20
11:18
Политика
Политолог Беляков: ироничное поздравление Лукашенко заставило поляков нервно икать
11:13
Общество
Офтальмолог Шилова заявила, что работа за ярким экраном в темноте утомляет глаза
11:11
Политика
Жириновский назвал юг России «самой прогнившей» частью страны
11:10
Происшествия
Полиция возбудила дело против экс-зампреда правительства Ингушетии за нападение на врача
11:08
Экономика
Маск послушал совета подписчиков в Twitter по продаже акций Tesla
11:04
Происшествия
В Петербурге грузчик заставлял мальчика мастурбировать на камеру
11:03
Спорт
ФХР привлечет для работы в сборной России наставника «Северстали» Разина
11:02
Политика
Политолог Дробницкий: Усилия националистов Армении направлены на охлаждение отношений с Россией
11:01
Шоу-бизнес
Легенда кино: ФАН составил топ-5 лучших драматических ролей Леонардо ди Каприо
11:01
Происшествия
Директор «Минмелиоводхоза» Дагестана Курбанов вернулся к работе после уголовных дел
Все новости

Спикер Госдумы Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ оказать помощь беженцам на границе ЕС
Политика
Спикер Госдумы Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ оказать помощь беженцам на границе ЕС
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 11 ноября. Международные организации, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны помочь мигрантам, оказавшимся рядом с границей Евросоюза. С таким мнением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ситуация с нелегалами в Евросоюзе обострилась. В последнее время Литва, Латвия и Польша пожаловались на увеличение числа беженцев на границе с Белоруссией. Володин призвал международные структуры принять участие в урегулировании обстановки.

«В этой ситуации правильно, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам», — подчеркнул спикер Госдумы в Telegram.

Ранее нелегалы прорвались через белорусско-польскую границу. По словам главы минобороны страны Мариуша Блащака, попыток проникновения было много, однако всех мигрантов задержали.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Спикер Госдумы Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ оказать помощь беженцам на границе ЕС
мигранты обсе володин пасе
Комментировать