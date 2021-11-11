Спикер Госдумы Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ оказать помощь беженцам на границе ЕС

Москва, 11 ноября. Международные организации, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны помочь мигрантам, оказавшимся рядом с границей Евросоюза. С таким мнением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ситуация с нелегалами в Евросоюзе обострилась. В последнее время Литва, Латвия и Польша пожаловались на увеличение числа беженцев на границе с Белоруссией. Володин призвал международные структуры принять участие в урегулировании обстановки.

«В этой ситуации правильно, чтобы международные организации: Совет Европы и ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламент — перестали перекладывать ответственность и помогли беженцам», — подчеркнул спикер Госдумы в Telegram.

Ранее нелегалы прорвались через белорусско-польскую границу. По словам главы минобороны страны Мариуша Блащака, попыток проникновения было много, однако всех мигрантов задержали.