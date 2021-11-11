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Защитник сборной Кипра Андреас Каро высказался о матче отбора ЧМ-2022 с Россией

  /   Обновлено: 11 ноября 2021 10:34
Спорт
Защитник сборной Кипра Андреас Каро высказался о матче отбора ЧМ-2022 с Россией
rfs.ru  /  Михаил Шапаев /Российский Футбольный Союз

Санкт-Петербург, 11 ноября. Защитник сборной Кипра Андреас Каро поделился ожиданиями от матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с Россией. Игрок итальянского «Лацио», выступающий на правах аренды за клуб «Салернитана», пообещал, что кипрская команда покажет свой лучший футбол. 

Он отметил, что отсутствие в составе нападающего Артема Дзюбы придает уверенности, но в российской команде все равно много хороших игроков.

«Мы знаем, что в России очень хорошая и сильная команда, которая занимает сейчас первую строчку турнирной таблицы. Но и нам есть что показать. Мы будем играть на все 100. Дзюба — хороший игрок, но в России много и других отличных футболистов. Поэтому все равно мы должны показать наш лучший футбол», — передает слова 25-летнего Каро пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Подопечные Валерия Карпина в четверг сыграют против команды Кипра. Встреча пройдет на «Газпром Арене», старт — в 20:00 по московскому времени.

Накануне Карпин в очередной раз объяснил отсутствие Дзюбы в составе национальной команды. Российский специалист подчеркнул, что поставил точку в их отношениях.

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